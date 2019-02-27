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Afganistan'da patlama: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 18:13 | Son Güncelleme

Afganistan'da patlama: 6 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde, motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Dervazai Şadian Bölgesi'nde bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirildiği belirtti.

Belh Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, patlamada yaralanan 6 kişinin tedavi altına alındığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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