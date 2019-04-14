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Afganistan'da patlama: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 21:48 | Son Güncelleme

Afganistan'da patlama: 7 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Lagman vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 7 çocuğun öldüğü bildirildi.

Lagman Valiliği sözcüsü Asadullah Devletzey, basına yaptığı açıklamada, Lagman'ın merkezi Mehtarlam şehrinde havan mermisinin patlaması sonucu 7 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Patlamada 8 kişinin yaralandığını ifade eden Devletzey, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Devletzey, havan mermisinin bölgeye Taliban üyelerince güvenlik güçlerini hedef almak için atılmış ancak patlamamış bir mermi olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Lagman

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