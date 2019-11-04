HABER

Afganistan’da patlama: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 15:38 | Son Güncelleme

Afganistan’ın Bağlan vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaraladı.Afganistan’ın Bağlan vilayetine bağlı Akahil bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba patladı.

Afganistan’ın Bağlan vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaraladı.
Afganistan’ın Bağlan vilayetine bağlı Akahil bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba patladı. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Bağlan Vilayeti Polis Sözcüsü Ahmad Cavid Başarat, Taliban tarafından yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralıların hastanelere sevk edildiğini söyledi. Başarat son iki günde Taliban tarafından yerleştirilen 20 bombanın imha edildiğini dile getirdi.

Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti
1 aylık bebek kazada öldü1 aylık bebek kazada öldü
491 yıllık tarihi yapı kaderine terk edilmiş durumda491 yıllık tarihi yapı kaderine terk edilmiş durumda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Van’da terör operasyonu! PKK/KCK cephaneliği imha edildi

PKK/KCK cephaneliği imha edildi

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

Babaanne cinayeti davasında yeni gelişme! Torun için kırmızı bülten kararı

Babaanne cinayeti davasında toruna kırmızı bülten kararı

Tarihi konağın yanan kalıntıları, mahallenin korkulu rüyası oldu

Tarihi konağın kalıntıları, mahallenin korkulu rüyası oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.