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Afganistan'da patlamada 7 çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 13:12 | Son Güncelleme

Afganistan'da patlamada 7 çocuk öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Gur vilayetinin Devletyar ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 çocuk hayatını kaybetti.

Gur Valiliğinden yapılan açıklamada, Devletyar ilçesinin Dehkede Sumak köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede hayvan otlattığı sırada patladığı belirtildi.

Patlamada 7 çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, bir çocuğun da yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiği öne sürüldü.

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