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Afganistan'da pazar yerinde patlama: 14 ölü

24.11.2020 21:08 | Son Güncelleme:
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Afganistan'da bir pazar yerinde iki bombanın patlaması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Bamyan vilayetindeki bir pazar yerinde iki bombanın patladığı ve patlama nedeniyle en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda 45 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bamyan Emniyet Müdürü Sabardast Safi de saldırıyla ilgili açıklamasında ölü ve yaralı sayısını doğruladı. Safi, tüm yaralıların sivil olduğunu söyledi.

Bamyan, Afganistan'ın şiddet olaylarının az görüldüğü, sakin vilayetlerinden biri olarak biliniyor.

Bu bölgede ağırlıklı olarak Şii azınlık Hasaralar yaşıyor.

dpa/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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