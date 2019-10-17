Afganistan'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Parvan vilayetinde polis karakoluna yönelik silahlı saldırıda iki polis hayatını kaybetti.

Parvan Emniyet Müdürü Muhammed Mahfuz Valizada, basına yaptığı açıklamada, Parvan'ın Çarikar şehrindeki polis karakoluna kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda iki polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Valizada, saldırganın bölgeden uzaklaştığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

