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Afganistan'da polis merkezine silahlı saldırı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 19:42 | Son Güncelleme

Afganistan'da polis merkezine silahlı saldırı: 5 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı 2 kişinin, Herat'ın 6. Polis Merkezi'ne girerek rastgele ateş açmaya başladığını söyledi.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Farhad, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Farhad, saldırganların yaklaşık bir saat süren çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Görgü tanıkları ise hala silah seslerinin duyulduğunu dile getirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Afganistan Herat

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