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Afganistan’da polis meslektaşlarına ateş açtı: 7 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

Afganistan’ın Kandahar şehrinde dün bir polisin meslektaşlarına açtığı ateş sonrasında 7 polis hayatını kaybetti.

Afganistan’ın Kandahar şehrinde dün bir polisin meslektaşlarına açtığı ateş sonrasında 7 polis hayatını kaybetti. Polis olay yerinden kaçtı.
Afganistan’ın Kandahar şehrinde bir polis dün meslektaşlarına ateş açtı. 7 meslektaşını öldüren polis, olay yerinden kaçtı. Taliban Sözcüsü Qari Yusouf Ahmadi,, polisin kendi saflarına katıldığını söyleyerek olayın sorumluluğunu üstlendi.
Bölge Hükümet Sözcüsü Jamal Naser Barekzai, olay yerinden kaçan saldırgan polisin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Geçtiğimiz hafta yine Kandahar’da 2 ABD askeri bir Afgan asker tarafından vurularak öldürülmüştü. ABD askerlerini vuran Afgan askeri yaralanmış ve gözaltına alınmıştı. Afgan askeri saldırganı kahraman ilan etmişti.

Afganistan’da barış görüşmeleri devam ediyor
Geçtiğimiz yıl sonundan bu yana Taliban ve ABD elçisi Zalmay Khalilzad, 18 yıllık savaşa barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla bir araya geliyor. Kabil ve İslamabad’da gerçekleştirilen müzakerelerden sonra Khalilzad, geçtiğimiz hafta Taliban ile görüşmek üzere Katar’a gitti. Ancak Taliban Kibil’deki hükümetle doğrudan müzakereyi reddetti.
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen başkent Doha’da dün tweet atarak, Taliban ve Khalilzad’ın görüşmelere başladığını ve sürecin birkaç gün boyunca devam edebileceğini açıkladı. Shaneen tweetinde, "Anlaşma sonuca ulaşırsa, tüm yabancı birlikler Afganistan’ı, tüm Afganistan taraflarıyla diyaloğun önünü açacak belirli bir zaman diliminde bırakacaklar" ifadelerini kullandı.

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