Afganistan'da radyo istasyonu binasına saldırı: 2 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde yerel yayın yapan bir radyo istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda iki gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Tahar Valiliği sözcüsü Cevad Hicri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, Tahar'da yerel yayın yapan Hamsada isimli bir radyo istasyonu binasına saldırdığını belirtti.
Saldırıda binadaki iki gazetecinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hicri, silahlı kişilerin, saldırının ardından bölgeden uzaklaştığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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