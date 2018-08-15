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Afganistan'da roket mermisi patladı: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 15:17 | Son Güncelleme

Afganistan'da roket mermisi patladı: 6 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Lagman vilayetinde roket mermisinin patlaması sonucu 6 çocuğun öldüğü bildirildi.

Lagman Valiliği'nden yapılan açıklamada, yol kenarında bulunan roket mermisinin, bölgede oynayan çocukların mermiye dokunmasıyla patladığı belirtildi.

6 çocuğun yaşamını yitirdiği patlamada, roket mermisinin Taliban tarafından bırakıldığı öne sürüldü.

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Afganistan

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