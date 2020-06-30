Afganistan'da Rusya ve ABD arasında neler oluyor?

Son birkaç günde, Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerini öldürmesi için Taliban'a para teklif ettiğine yönelik haberler ne anlama geliyor? Bu iddialar ne kadar gerçekçi? Ve bunun önemi nedir?

Öncelikle, olayda adı geçen tüm aktörler bu iddiayı yalanlıyor. Rus hükümeti de Taliban da bunun gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

ABD Başkanı Donald Trump da bu konuda bir bilgisi olmadığını söyledi.

ABD basınına konuşan bir Beyaz Saray kaynağı bu iddianın Trump'a kadar ulaşmadığını, çünkü istihbarat örgütlerinin bunun doğruluğundan yeterince emin olamadığını belirtti.

Öte yandan Mart ayından bu yana güvenilir ABD haber kuruluşları, ABD askerleri ve koalisyon güçlerine saldırılar düzenlemeleri için Rus ajanlarının Taliban'a para teklif ettiğine, bazı operasyonlarda bu paranın koalisyon güçleri tarafından ele geçirildiğine, hatta bazı ABD askerlerinin bu şekilde düzenlenen saldırılar sonunda ölmüş olabileceğine dair bilgiler paylaşan istihbarat kaynaklarına yer veriyor.

Söz konusu kaynaklar, bu istihbaratın Trump'a da günlük brifinginde sunulduğunu öne sürüyor.