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Afganistan’da Saldırılar

09.09.2018 18:11 | Son Güncelleme

Afganistan’da Taleban’a karşı direnişin liderliğini yapan Ahmed Şah Mesud’un 17’nci ölüm yıldönümünde arka arkaya saldırılar düzenlendi. Afgan güvenlik güçlerine mensup en az 20 kişi hayatını kaybetti

Afganistan’da Saldırılar

Afganistan’da Taleban’a karşı direnişin liderliğini yapan Ahmed Şah Mesud’un 17’nci ölüm yıldönümünde arka arkaya saldırılar düzenlendi. Afgan güvenlik güçlerine mensup en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Taleban’ın, Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısında düzenlediği saldırıda bölge şefinin de aralarında olduğu 10 polis hayatını kaybetti. Vardak bölge polis sözcüsü Hekmet Durani hava operasyonlarında onlarca isyancının öldürüldüğünü belirtti, bölgeye destek kuvvet gönderildiğilni kaydetti.

Cumartesi günü geç saatlerde düzenlenen ayrı bir saldırıdaysa batıdaki Herat vilayetinde bir polis kontrol noktası militanlar tarafından hedef alındı. Vilayet vali sözcüsü Gelani Ferhad’a göre güvenlik güçlerine mensup dokuz kişi hayatını kaybederken altı kişiyse yaralandı. Ferhad, saldırıdan Taleban’ı sorumlu tuttu ve çıkan çatışmada 10 militanın öldürüldüğünü beşininse yaralandığını bildirdi.

Taleban’a Direnen Komutanın Ölüm Yıldönümü

Saldırılar 1990’larda Taleban’a karşı direnişe liderlik eden Ahmed Şah Mesud’un ölüm yıldönümü öncesinde yaşandı. Mesud, 11 Eylül saldırılarından iki gün önce düzenlenen bir intihar saldırısında hayatını kaybetmişti. 11 Eylül saldırılarının ardından ABD, El Kaide’ye sığınak sağlayan Taleban’ı devirmek için Afganistan’i işgal etmişti.

Pazar günüyse bir intihar eylemcisi Mesud’un ölüm yıldönümünde yas tutanların konvoyunu hedef alan bir saldırı düzenledi. Halk Sağlığı Bakanlığı’na göre bu saldırıda da bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişiyse yaralandı.

Kabil’de Pazar günü erken saatlerdeyse başka bir intihar eylemcisi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Afgan hükümet yetkilileri Mesud’u Kabil’deki heykelinin önüne çiçekler bırakarak ve havaya ateş açarak andı.

Anma sırasında atılan kurşunlar en az 13 kişinin yaralanmasına neden oldu.

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