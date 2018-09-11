Afganistan’da Saldırılar Durmuyor

Afganistan’ın doğusunda yerel bir polis amirini protesto eden gruba karışan bir intihar saldırganı üzerindeki bombaları patlattı. Nangarhar vilayetinde meydana gelen olayda 25 kişi öldü, 130 civarında kişi yaralandı.

Nangarhar polis merkezindeki bir yetkili, protestocu grupta yaklaşık 400 kişinin bulunduğunu ve saldırganın üzerindeki patlayıcı ceketi kalabalığın arasında patlattığını belirtti.

Nangarhar polis şefi Ghulam Sanayee Stanikzai de, kalabalığın yerel bir polis amiri hakkındaki şikayetlerini dile getirmek için toplandığını söyledi.

Yine Nangarhar’da farklı okulların yakınında düzenlenen bombalı saldırılarda da en az bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Valilik sözcüsü Attahullah Khogyani, ilk bombanın vilayet başkenti Celalabad’daki bir okulun yakınında infilak ettiğini, daha sonra da Behsud bölgesinde iki patlamanın daha olduğunu kaydetti.

Verilen bilgiye göre, ilk saldırıda 14 yaşında bir öğrenci yaşamını yitirdi.

Saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı ancak Afganistan’ın doğusunda, özellikle de Nangarhar’da hem Taliban hem de IŞİD aktif durumda.

