Afganistan'da Saldırılar Hız Kesmiyor

Son dönemde sık sık saldırılar yaşanan Afganistan’da sular durulmuyor. Başkent Kabil’de, bombalı araçla düzenlenen saldırıda, en az 9 kişi hayatını kaybetti 20 kişi de yaralandı.

Saldırının hedefinin parlamento üyesi Han Muhammed Wardak olduğu düşünülüyor. Milletvekilinin saldırıdan kurtuldulduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Mesud Andarabi, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma başlatıldığını söyledi. Andarabi, olayın bir intihar saldırısı olduğunu belirtti.

Henüz saldırıyı üstlenen bir grup olmadı. Buna karşın Afganistan İçişleri Bakanı saldırıyla ilgili olarak Taleban’ı işaret etti. Andarabi “Düşmanı ve planlarını biliyoruz” dedi.

Saldırının hedefi olduğu söylenen milletvekili Wardak, Afganistan’da tanınan bir işadamı. Wardak, bu hafta hedef alının ikinci milletvekili oldu.

13 Aralık tarihinde de milletvekili Tevfik Vahdet’in aracına saldırı düzenlenmiş, olayda Vahdet’in şoförü ve koruması hayatını kaybetmişti. Bu saldırıyı da halen üstlenen olmadı.