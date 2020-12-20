Afganistan'da Saldırılar Hız Kesmiyor

Son dönemde sık sık saldırılar yaşanan Afganistan’da sular durulmuyor. Başkent Kabil’de, bombalı araçla düzenlenen saldırıda, en az 9 kişi hayatını kaybetti 20 kişi de yaralandı.
Saldırının hedefinin parlamento üyesi Han Muhammed Wardak olduğu düşünülüyor. Milletvekilinin saldırıdan kurtuldulduğu belirtildi.
İçişleri Bakanı Mesud Andarabi, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma başlatıldığını söyledi. Andarabi, olayın bir intihar saldırısı olduğunu belirtti.
Henüz saldırıyı üstlenen bir grup olmadı. Buna karşın Afganistan İçişleri Bakanı saldırıyla ilgili olarak Taleban’ı işaret etti. Andarabi “Düşmanı ve planlarını biliyoruz” dedi.
Saldırının hedefi olduğu söylenen milletvekili Wardak, Afganistan’da tanınan bir işadamı. Wardak, bu hafta hedef alının ikinci milletvekili oldu.
13 Aralık tarihinde de milletvekili Tevfik Vahdet’in aracına saldırı düzenlenmiş, olayda Vahdet’in şoförü ve koruması hayatını kaybetmişti. Bu saldırıyı da halen üstlenen olmadı.
Geride bıraktığımız hafta boyunca, Kabil’de düzenlenen bombalı saldırılarda çok sayıda tanınmış isim de hayatını kaybetti. Ölenler arasında üst düzey bürokratlar da yer alıyor.
Afganistan’da ABD ve Taleban arasında, Şubat ayında ateşkes anlaşması imzalanmış olmasına karşın özellikle son günlerde, ülkede şiddet olaylarında artış görülmeye başlandı.
Ülke genelinde son dönemde, Afgan güvenlik güçleriyle Taleban arasında süren çatışmalarda da çok sayıda sivil hayatını kaybetti.
Taleban ve Afgan hükümeti arasındaki görüşmelerde, Eylül ayından beri çok fazla ilerleme kaydedilebilmiş değil. Görüşmelere, 5 Ocak’ta yeniden başlamak üzere 14 Aralık tarihinde ara verilmiş durumda.
ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ülkede son dönemde artan şiddet olaylarını kınadı.
Halilzad tarafları şiddet olaylarını azaltmaya ve ateşkese davet etti. Halilzad mesajında “Afganistan hükümeti ve Taleban, halkın taleplerine saygı göstermek ve mümkün olan en kısa sürede bir uzlaşı sağlamak zorundalar. ABD Afgan halkının yanındadır”ifadelerini kullandı.
ABD’nin Taleban’la Şubat ayında vardığı ateşkes uyarınca, Amerika askerlerinin Afganistan’dan çekilmesi buna karşın da Taleban’ın ülkede terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermemesi şartı yer alıyor. Taleban ayrıca anlaşma uyarınca Afgan hükümetiyle bir uzlaşı sağlama sözü de verdi.