HABER

Afganistan’da Saldırılar Sürüyor

15.08.2018 17:49 | Son Güncelleme

Başkent Kabil’deki intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 48 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı. Baglan vilayetinde birbirine bitişik iki kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 30 asker ve polis hayatını kaybetti

Afganistan’da Saldırılar Sürüyor

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir intihar eylemcisi Şii mahallesindeki bir eğitim merkezine saldırı düzenledi. İlk belirlemeler göre 48 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı ancak Taleban’dan şüpheleniliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Baglan vilayetinde de birbirine bitişik iki kontrol noktasına Taleban tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 30 asker ve polis hayatını kaybetti.

Baglan Valisi Abdul Hai Nemati, kontrol noktalarına yönelik saldırıda en az 9 güvenlik görevlisinin hala kayıp durumda olduğunu, dört de yaralının bulunduğunu bildirdi.

Bu arada Taleban militanlarının geniş çaplı ve günler süren saldırılarına sahne olan doğudaki Gazne kentinin belirli kesimlerinde hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlarken, bazı mahallelerdeyse hala ara ara silahlı çatışmalar patlak vermeye devam ediyor.

Başkent Kabil’de de bir intihar bombacısı, bir Şii mahallesindeki özel bir binada üniversite öğrencilerinin ders gördüğü sınıfı hedef aldı. Olayda bir kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Taleban sözcüsü Zabihullah Mücahid Baglan’daki saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini açıkladı.

Taleban’ın geçen Cuma koordineli bir saldırı başlattığı Gazze’deyse Afganlar yavaş yavaş evlerinden çıkmaya ve bazı dükkanlar yeniden açılmaya başladı. Afgan güçleri ilk saldırıyı püskürtmeyi başarmıştı ancak son günlerde isyancıları sığındıkları yerleşim yerlerinden atmakta zorlanıyor.

ABD ve NATO güçleri gelişmeler üzerine hava operasyonları başlattı ve başkente 120 kilometre uzaklıktaki 270 bin nüfuslu kenti savunan Afgan güçlerine askeri danışmanlar gönderdi.

Valilik sözcüsü Arif Nuri, son günlerde en az 35 sivilin hayatını kaybetmesinden sonra kentte “hayatın normale dönmeye başladığını” belirtti. Ancak Nuri kentteki tek hastaneye hala yaralıların gelmeye devam ettiğini kaydetti.

Gazne’de çatışmalar yüzünden yüzlerce kişi evlerini terkederken, 100 civarında da Afgan güvenlik gücü yaşamını yitirdi.

Güneydeki Zabul vilayetinde bir polis kontrol noktasına da yine Taleban saldırdı, olayda dört polis hayatını kaybetti. Çıkan çatışmada saldırganlardan yedisi öldürülürken, beşi de yaralandı.

Ayrıca doğudaki Laghman vilayetinde patlamamış bir roket mermisiyle oynayan, 10 ila 12 yaşlarındaki 6 kız çocuğu merminin patlaması üzerine hayatını kaybetti.

PARTNERHerkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!Herkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!
Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç 13 Ay Sonra SerbestAf Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç 13 Ay Sonra Serbest
15 Ağustos Amerikan Basınından Özetler15 Ağustos Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

İlginizi Çekebilir

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Serbest bırakılan Yunan askerleri ilk kez konuştu

Serbest bırakılan Yunan askerleri ilk kez konuştu

İtfaiyeciye küfürler savuran isyankar papağan!

İtfaiyeciye küfürler savuran isyankar papağan!

Suriye'de kanlı uzlaşı için yeni toplantı

Suriye'de kanlı uzlaşı için yeni toplantı

Kritik görüşme sona erdi!

Kritik görüşme sona erdi!

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Test sürüşü sırasında 45.000 Euro'luk aracı pert etti!

Test sürüşü sırasında 45.000 Euro'luk aracı pert etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.