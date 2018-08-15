Afganistan’da Saldırılar Sürüyor

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir intihar eylemcisi Şii mahallesindeki bir eğitim merkezine saldırı düzenledi. İlk belirlemeler göre 48 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı ancak Taleban’dan şüpheleniliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Baglan vilayetinde de birbirine bitişik iki kontrol noktasına Taleban tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 30 asker ve polis hayatını kaybetti.

Baglan Valisi Abdul Hai Nemati, kontrol noktalarına yönelik saldırıda en az 9 güvenlik görevlisinin hala kayıp durumda olduğunu, dört de yaralının bulunduğunu bildirdi.

Bu arada Taleban militanlarının geniş çaplı ve günler süren saldırılarına sahne olan doğudaki Gazne kentinin belirli kesimlerinde hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlarken, bazı mahallelerdeyse hala ara ara silahlı çatışmalar patlak vermeye devam ediyor.

Başkent Kabil’de de bir intihar bombacısı, bir Şii mahallesindeki özel bir binada üniversite öğrencilerinin ders gördüğü sınıfı hedef aldı. Olayda bir kişi öldü, 12 kişi yaralandı.