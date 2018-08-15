Afganistan’da Saldırılar Sürüyor

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir intihar eylemcisi Şii mahallesindeki bir eğitim merkezine saldırı düzenledi. İlk belirlemeler göre 48 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı ancak Taleban’dan şüpheleniliyor.
Ülkenin kuzeyindeki Baglan vilayetinde de birbirine bitişik iki kontrol noktasına Taleban tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 30 asker ve polis hayatını kaybetti.
Baglan Valisi Abdul Hai Nemati, kontrol noktalarına yönelik saldırıda en az 9 güvenlik görevlisinin hala kayıp durumda olduğunu, dört de yaralının bulunduğunu bildirdi.
Bu arada Taleban militanlarının geniş çaplı ve günler süren saldırılarına sahne olan doğudaki Gazne kentinin belirli kesimlerinde hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlarken, bazı mahallelerdeyse hala ara ara silahlı çatışmalar patlak vermeye devam ediyor.
Başkent Kabil’de de bir intihar bombacısı, bir Şii mahallesindeki özel bir binada üniversite öğrencilerinin ders gördüğü sınıfı hedef aldı. Olayda bir kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Taleban sözcüsü Zabihullah Mücahid Baglan’daki saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini açıkladı.
Taleban’ın geçen Cuma koordineli bir saldırı başlattığı Gazze’deyse Afganlar yavaş yavaş evlerinden çıkmaya ve bazı dükkanlar yeniden açılmaya başladı. Afgan güçleri ilk saldırıyı püskürtmeyi başarmıştı ancak son günlerde isyancıları sığındıkları yerleşim yerlerinden atmakta zorlanıyor.
ABD ve NATO güçleri gelişmeler üzerine hava operasyonları başlattı ve başkente 120 kilometre uzaklıktaki 270 bin nüfuslu kenti savunan Afgan güçlerine askeri danışmanlar gönderdi.
Valilik sözcüsü Arif Nuri, son günlerde en az 35 sivilin hayatını kaybetmesinden sonra kentte “hayatın normale dönmeye başladığını” belirtti. Ancak Nuri kentteki tek hastaneye hala yaralıların gelmeye devam ettiğini kaydetti.
Gazne’de çatışmalar yüzünden yüzlerce kişi evlerini terkederken, 100 civarında da Afgan güvenlik gücü yaşamını yitirdi.
Güneydeki Zabul vilayetinde bir polis kontrol noktasına da yine Taleban saldırdı, olayda dört polis hayatını kaybetti. Çıkan çatışmada saldırganlardan yedisi öldürülürken, beşi de yaralandı.
Ayrıca doğudaki Laghman vilayetinde patlamamış bir roket mermisiyle oynayan, 10 ila 12 yaşlarındaki 6 kız çocuğu merminin patlaması üzerine hayatını kaybetti.
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