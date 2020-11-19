Afganistan'da 'savaş suçları': Avustralya, özel birliklerinin sivilleri öldürdüğünü tespit ettiğini açıkladı

Avustralya askerlerine yönelik suçlamalarla ilgili olarak Afganistan'daki ilk araştırmayı yürüten akademisyen Samantha Crompvoets, BBC'ye yaptığı açıklamada, "kasıtlı, tekrarlanan ve hedefe yönelik savaş suçları işlendiğini" söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın rapor nedeniyle kendisini aradığını ve "en derin üzüntülerini" paylaştığını söyledi.

Raporda, 2009-2013 yılları arasında içlerinde mahkum ve çiftçilerin de bulunduğu sivillere yönelik cinayetler kapsamında 19 eski askerin polis tarafından sorgulanması gerektiği belirtildi.

Avustralya Genelkurmay Başkanlığı, Afganistan'da görev yapan ülkenin özel birliklerinin 39 kişiyi yasadışı şekilde öldürdüğüne dair "sağlam ve inandırıcı deliller" olduğunu açıkladı. Bu tespit, dört yıl süren soruşturmanın ardından açıklanan raporda yer alıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Elaine Pearson de BBC'ye yaptığı yorumda "Bu bir doğrulama. Bu suçların işlendiğine dair bir kabul" diye konuştu.

Raporda neler ortaya çıktı?

23 farklı olayda 25 özel kuvvetler askerinin doğrudan veya ikinci derecede suç ortağı olarak yasadışı cinayetlere karıştığı belirtildi.

Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, yaşananların "Savaşın hiddetiyle yapıldı" şeklinde tanımlanamayacağını söyledi.

Özel birliklerden bazı askerlerin "kendilerince intikam aldıklarına" dair endişe verici kanıtlar olduğunu belirten Campbell, "Hiçbir failin eylemlerde maksadının belirsiz olduğuna ya da yanlışlıkla yapıldığına dair bir emare yok" dedi.

Campbell, "Rapor, mevcut çarpık kültürün; askeri mükemmelliyetçiliği, ego ve yetki ile birleştirmeye çalışan bazı deneyimli, karizmatik ve nüfuzlu astsubaylar tarafından benimsendiğini ve güçlendirildiğini ortaya çıkarıyor. Ayrıca, bu askerlerin himaye edildikleri de anlaşılıyor" dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, geçen hafta soruşturmayla ilgili olarak, Avustralyalıları zor haberlerin beklediğini söylemişti.