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Afganistan'da 'savaş suçu' iddiaları: Avustralya, Çinli yetkilinin paylaştığı sahte görsel nedeniyle Pekin'den özür bekliyor

30.11.2020 13:25 | Son Güncelleme:
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Afganistan'da 'savaş suçu' iddiaları: Avustralya, Çinli yetkilinin paylaştığı sahte görsel nedeniyle Pekin'den özür bekliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao'nun Twitter hesabından paylaştığı sahte görselle Avustralyalı askerlerin bir Afgan çocuğu öldürdüğünü iddia etmesi, iki ülke arasında gerginliğe neden oldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, Twitter hesabından sahte bir görsel paylaşarak Avustralyalı askerlerin bir Afgan çocuğu öldürdüğünü iddia etti. Paylaşılan fotoğrafa Avustralya sert tepki gösterdi. Avustralya, Lijian Zhao'nun paylaştığı görüntülerle ilgili Çin'in özür dilemesini istedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Pekin yönetiminin "tiksinti veren görseli paylaştığı için utanç duyması gerektiğini" söyledi.

Çinli yetkilinin Twitter gönderisinde, Avustralyalı askerlerin 14 yaşındaki bir çocuğu bıçakla öldürdüğüne ilişkin bir sahte bir fotoğraf yer alıyor.

Görsel, Avustralyalı askerlerin işlediği iddia edilen savaş suçlarına gönderme yapıyor. Avustralya ordusu, 2016'dan bu yana, Afganistan'daki askerlerinin görevi kötüye kullandığı iddialarına yönelik kapalı bir soruşturma yürütüyor.

Kasım başında soruşturma kapsamında 2005 ve 2016 yılları arasında 55 vakanın incelendiği, 336 tanığın ifadesine başvurulduğu ortaya çıkmıştı.

Çinli yetkilinin paylaştığı görselin "sahte" olduğunu bildiren Avustralya ordusu, öte yandan Afganistan'daki özel birlikler arasında "savaşçı kültürünün" yaygın olduğunu ve yasaya aykırı infazlara ilişkin ciddi göstergeler bulunduğunu da not etti.

Çin ve Avustralya arasındaki '**Twitter**' krizi nasıl başladı?

Çinli yetkili Zhao, söz konusu görseli paylaşarak, "Avustralyalı askerlerin Afgan sivilleri ve mahkumları öldürmesi şoke edici" dedi ve bu tür eylemleri güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

Çin Dışişleri Sözcüsü'nün Twitter'da paylaştığı sahte görsel.

Avustralya, söz konusu görseli "dezenformasyon" olarak tanımlayarak, sosyal medya platformu Twitter'dan bu gönderiyi kaldırmasını talep etti.

'İğrenç, saldırgan ve rezilce'

Avustralya Başbakanı Morisson, gönderinin "iğrenç, saldırgan ve rezilce" olduğunu söyledi ve ekledi:

"Çin hükümeti bu gönderiden utanç duymalıdır. Bu onları tüm dünyanın gözünde alçaltıyor. Bu sahte görsel, ordumuza yönelik korkunç bir iftira."

Avustralya'nın "savaş suçları" konulu soruşturmasını şeffaf şekilde yürüttüğünü belirten Morisson, dünyanın gözünün Pekin'in Avustralya'ya yönelik adımlarını üzerinde olduğunu söyledi.

Avustralya ve Çin arasındaki ikili ilişkiler, Nisan ayında Avustralya'nın koronavirüsün nereden yayıldığıyla ilgili soruşturma çağrısında bulunmasıyla gerilmişti. Çin medyası Avustralya yönetimini "ABD'nin maşası" olmakla suçlamıştı.

Pekin'in Avustralya'nın içişlerine karıştığına yönelik iddialar da ilişkilerde gerilime neden oldu.

BBC Avustralya muhabiri Shaimaa Khalil, iki ülke arasında halihazırda kötü giden ilişkilerin Twitter'da paylaşılan görsel nedeniyle yeni bir evreye girdiğini belirtti.

Son aylarda Çin'in Avustralya'yı zorlayacak ekonomik adımlar atması da iki ülkenin ilişkilerine zarar verdi. Çin, Avustralya'dan gelen şarap, arpa ve et gibi ürünlere ticari ambargo ve yeni gümrük vergileri getirdi.

Avustralya ise başta Çinli Huawei şirketinin 5G projesinin reddi olmak üzere Çin'in ülkedeki yatırım projelerini engelledi.

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