Afganistan'da seçim bitti, tartışmalar bitmedi

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçimine düşük katılım ve adayların, sonuçlar açıklanmadan kendilerini galip ilan etmesi, ülkeyi zorlu bir dönemin beklediğini gösteriyor.

Uzmanlar, Taliban tehdidi altında tamamlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin birçok tartışmayı da beraberinde getirdiğini savunuyor.

AA muhabirine konuşan siyaset bilimci Ahmad Saeedi, Afganistan tarihinin "en utanç verici" seçiminin yapıldığını söyledi.

"Ülke geleceği adına hiçbir proje üretmeyen adayların" halk nezdinde de güven oluşturmadığını dile getiren Saeedi, seçim sürecinin şeffaflık içinde geçmediği için Afganistan'ın şu an birçok soruna gebe olduğunu kaydetti.

Saeedi, resmi olmayan sonuçlar bile açıklanmadan adaylardan bazılarının "ben kazandım" açıklamalarına işaret ederek, "Seçim sonuçlarını hiçbir aday kabul etmeyecek ve akabinde tartışmalı bir süreç başlayacak. O durumda ya seçimler şeffaf bir ortamda yeniden yapılacak ya da 2014'te olduğu gibi yarı yarıya iktidar dağılımı yapılacak." diye konuştu.