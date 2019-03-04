Afganistan'da seçim komisyonlarına yeni atamalar

KABİL (AA) - Afganistan'da, geçen ay görevden alınan Bağımsız Seçim Komisyonu ile Seçim Şikayet Komisyonu başkanları ve üyelerinin yerine yenileri atandı.

Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Bağımsız Seçim Komisyonu üyeliğine 7, Seçim Şikayet Komisyonu üyeliğine de 5 kişinin atandığı, ayrıca komisyonların başkanlarının da belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, yeni atananların bugün resmen görevlerine başladığı aktarıldı.

Afganistan'da hükümet, şubatta seçim komisyonları başkanları ve üyelerinin görevine son vermişti.

