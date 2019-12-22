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Afganistan'da seçim sonuçlarına itirazlar için 3 gün süre

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 15:35 | Son Güncelleme

Afganistan'da seçim sonuçlarına itirazlar için 3 gün süre

KABİL (AA) - Afganistan Seçim Şikayet Komisyonu, bugün açıklanan cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarına itirazı olan adayların dilekçelerini 3 gün içerisinde komisyona teslim edebileceğini açıkladı.

Komisyon Başkanı Zuhra Bayan Şinvari, düzenlediği basın toplantısında, kesin olmayan seçim sonuçlarına itirazı olan adayların yarından itibaren itiraz dilekçelerini teslim edebileceğini söyledi. İtiraz dilekçelerinin 3 gün boyunca toplanacağını ifade eden Şinvari, daha sonra bu dilekçelerin değerlendirmesinin yapılacağını belirtti.

Şinvari, sonuçlar konusunda kimsenin ön yargılı olmaması gerektiğini aktardı. İtirazların adil şekilde değerlendirileceğini vurgulayan Şinvari, sonuçların daha sonra açıklanacağını söyledi.

- Eşref Gani birinci sırada

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, bugün, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun kesin olmayan sonuçlarını açıklamıştı.

Buna göre, ilk sıradaki mevcut cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yüzde 50,64 oy aldığını ifade eden Nuristan, adaylardan Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın ikinci, Gulbeddin Hikmetyar'ın üçüncü sırada olduğunu kaydetmişti.

- Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede 2014'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Bu arada, 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde de hile karıştırıldığı iddiasıyla sonuçlar açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılması neticesinde milli birlik hükümeti kurulmuştu.

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