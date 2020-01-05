Afganistan'da seçim sonuçlarına itirazların değerlendirmesi sürüyor

KABİL (AA) - Afganistan Seçim Şikayet Komisyonu, adayların seçim sonuçlarına yönelik itiraz dilekçelerinin değerlendirme sürecinin çok iyi ilerlediğini bildirdi.

Seçim Şikayet Komisyonu Başkanı Zuhra Bayan Şinvari, yaptığı açıklamada, itirazların 3 kategoride değerlendirildiğini belirtti.

En çok itirazların hileli oyların geçerli sayılması yönünde olduğunu vurgulayan Şinvari, şikayetlerin tek tek incelendiğini ifade etti.

Şinvari, seçimde hile yapanların, itirazların değerlendirilmesinin ardından suçları tespit edildiği takdirde kanun karşısında cezalarını çekeceğinin altını çizdi.

İtirazların değerlendirilme sürecinin bitimine az bir zaman kaldığına dikkati çeken Şinvari, şikayetlerin fazla olması nedeniyle birkaç gün daha uzayabileceğine işaret etti.

Şinvari, itirazların değerlendirilmesinin ardından alınacak kararın, seçim sonuçlarına etki yapacağını söyledi.

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Afganistan'da 20 Nisan'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, iki kez ertelenerek 28 Eylül'de yapılmıştı.