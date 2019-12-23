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Afganistan'da seçim sonuçlarına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 11:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Rahmatullah Nabil: - "Açıklanan seçim sonucu demokrasi ve demokratik süreçlere karşı bir darbedir" - Cumhurbaşkanı adayları Muhammed Şehab Hakimi ve Ahmad Vali Masud, seçim sonuçlarını kabul etmiyor - Cümbüş-i Milli İslami Partisi: - "Tüm güçlerimizle halkla beraber yolsuzluk yapanların karşısında duracağız"

KABİL (AA) - Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan sonuçlarına adaylar ve siyasilerden tepkiler geliyor.

Eski istihbarat başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Rahmatullah Nabil, yaptığı açıklamada, dün açıklanan seçim sonuçlarını kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Seçimin hileli oylarla dolu olduğunu ileri süren Nabil, "Açıklanan seçim sonucu demokrasi ve demokratik süreçlere karşı bir darbedir." dedi.

Bağımsız Seçim Komisyonunun, seçim sürecinde bağımsız davranmadığını savunan Nabil, bu nedenle hem halk hem adaylar nezdinde değerini kaybettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı adaylarından Muhammed Şehab Hakimi de seçim sonuçlarını asla kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Bir diğer cumhurbaşkanı adayı Ahmad Vali Masud ise hileli oylarla açıklanan seçim sonuçlarının geçerliliğinin olmadığını belirterek, bu sonucun siyasi krize yol açabileceğinin altını çizdi.

- Cümbüş-i Milli İslami Partisinden tepki

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum liderliğindeki Cümbüş-i Milli İslami Partisi'nden de seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Bağımsız Seçim Komisyonunun seçim sürecinde yapılan yolsuzluklara ortak olduğu dile getirilen açıklamada, en önemli yolsuzluğun komisyonun 300 bin hileli oyu geçerli sayması olduğu kaydedildi.

Kimsenin halkın temiz oylarını lekelemesine izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, partinin, halkla beraber tüm gücüyle yolsuzluk yapanlar karşında duracağının altı çizildi.

- Eşref Gani birinci sırada

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, dün, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun kesin olmayan sonuçlarını açıklamıştı.

İlk sıradaki mevcut cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yüzde 50,64 oy aldığını aktaran Nuristani, adaylardan Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın ikinci, Gulbeddin Hikmetyar'ın üçüncü sırada olduğunu kaydetmişti.

- Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede 2014'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Bu arada, 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde de hile yapıldığı iddiasıyla sonuçlar açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılması neticesinde milli birlik hükümeti kurulmuştu.

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