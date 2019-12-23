Afganistan'da seçim sonuçlarına tepkiler

KABİL (AA) - Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan sonuçlarına adaylar ve siyasilerden tepkiler geliyor.

Eski istihbarat başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Rahmatullah Nabil, yaptığı açıklamada, dün açıklanan seçim sonuçlarını kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Seçimin hileli oylarla dolu olduğunu ileri süren Nabil, "Açıklanan seçim sonucu demokrasi ve demokratik süreçlere karşı bir darbedir." dedi.

Bağımsız Seçim Komisyonunun, seçim sürecinde bağımsız davranmadığını savunan Nabil, bu nedenle hem halk hem adaylar nezdinde değerini kaybettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı adaylarından Muhammed Şehab Hakimi de seçim sonuçlarını asla kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Bir diğer cumhurbaşkanı adayı Ahmad Vali Masud ise hileli oylarla açıklanan seçim sonuçlarının geçerliliğinin olmadığını belirterek, bu sonucun siyasi krize yol açabileceğinin altını çizdi.

- Cümbüş-i Milli İslami Partisinden tepki

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum liderliğindeki Cümbüş-i Milli İslami Partisi'nden de seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapıldı.