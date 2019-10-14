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Afganistan'da seçim sonuçlarının açıklanması ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:40 | Son Güncelleme

Afganistan'da seçim sonuçlarının açıklanması ertelendi

KABİL (AA) - Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının birkaç gün daha ertelendiği bildirildi.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlana Muhammed Abdullah, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Ekim'de açıklanması planlanan kesin olmayan cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının birkaç gün daha ertelendiğini söyledi.

Oy sayımı ve sisteme kayıt yapma işleminin devam ettiğini belirten Abdullah, bu konuda işlemlerin dikkatli yapılmasının önemini vurguladı.

Sonuçların açıklanması için kesin bir tarih belirtmekten kaçınan Abdullah, hileli oyların geçersiz sayılarak sisteme girilmediğini kaydetti.

- Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

Seçimlerde, 14 cumhurbaşkanı adayı yarıştı.

Seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bin seçmen oylarını kullanmıştı.

Ülkede 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

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