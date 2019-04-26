HABER

"Afganistan'da seçimden önce barış sağlanmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 00:18 | Son Güncelleme

Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai: - "Afganistan'da barış yolunda ABD ile Rusya'nın bir tür işbirliğine girişmesinin pozitif sonuçlar doğuracağını umuyorum. Burada Çin'in de sürece dahil olduğunu görüyoruz. ABD, Rusya ve Çin temsilcileri arasında yarın Moskova'da bir toplantı yapılacak. Bu çok iyi bir işaret" - "Ülkemiz uzun süren savaş ve çatışmadan çok çekti. Uzun süre kendi kaderi konusunda masada eşit bir yere sahip olamadı. Ülkemizdeki sorunların şiddet yoluyla çözülemeyeceği artık çok açık. Askeri çözüm artık her zamankinden daha uzak bir ihtimal"

MOSKOVA (AA) - Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Afganistan'da devlet başkanlığı seçimlerinden önce barışın sağlanması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunan Karzai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barışın başkanlık seçimlerinden daha önemli bir öncelik olduğunu ifade ederek, "Önce barış. Afganistan'da şu anda önceliğimiz barış. Ülkede barış ve istikrarı sağladığımızda seçimleri de olması gerektiği gibi yapabiliriz." dedi.

ABD ve Rusya'nın son dönemdeki barışa yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladığını, söz konusu çabaların başarıya ulaşmasını görmeyi dilediğini vurgulayan Karzai, "Afganistan'da barış yolunda ABD ile Rusya'nın bir tür işbirliğine girişmesinin pozitif sonuçlar doğuracağını umuyorum. Burada Çin'in de sürece dahil olduğunu görüyoruz. ABD, Rusya ve Çin temsilcileri arsında yarın Moskova'da bir toplantı yapılacak. Bu çok iyi bir işaret." ifadesini kullandı.

Afganistan sorununun yalnızca barışçı yollarla çözülebileceğine ve bunun için Afgan halkının çözümde merkezi bir rolünün olması gerektiğine dikkati çeken Karzai, "Ülkemiz uzun süren savaş ve çatışmadan çok çekti. Uzun süre kendi kaderi konusunda masada eşit bir yere sahip olamadı. Ülkemizdeki sorunların şiddet yoluyla çözülemeyeceği artık çok açık. Askeri çözüm artık her zamankinden daha uzak bir ihtimal." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Afganistan'daki farklı tarafları aynı masada toplama konusundaki iyi niyetinin örnek nitelikte olduğunu belirten Karzai, barış çabalarının Afganlar arası diyalog temelinde olması ve bu diyaloğu güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Barış çabalarının şeffaf olması ve bölgesel güçler tarafından desteklenmesi gerektiğine de işaret eden Karzai, uluslararası güçler ve bölgesel aktörler arasında işbirliğiyle yeni bir güvenlik mekanizması kurulmasını önerdi.

Aşiret temsilcilerinden oluşan Loya Jirga Meclisinin Afgan geleneğinde önemli bir yeri olan tarihi bir kurum olduğuna dikkati çeken Karzai, ülkenin ihtiyacı olduğunda daima işlev görmüş olan bu meclisin de barış sürecinde etkin kılınması gerektiğinin altını çizdi.

PARTNER Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü
Pakdemirli: “Tanzanya’nın kalkınması için birikimimizi ve tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazırız”Pakdemirli: “Tanzanya’nın kalkınması için birikimimizi ve tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazırız”
Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı (3)Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan çin Hamid Karzai Rusya

En Çok Okunan Haberler

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Zengin fenomenden sosyal medyayı sallayan parti

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik

AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı

Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.