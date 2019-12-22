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Afganistan'da seçimi Eşref Gani kazandı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.12.2019 12:59 | Son Güncelleme

Afganistan'da eylül ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre Eşref Gani kazandı.

Afganistan'da seçimi Eşref Gani kazandı

En yakın rakibi Abdullah sonuçları tanımadığını açıkladı.Afganistan'da eylül ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçları açıklandı. Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, seçimin ilk turunu yüzde 50,64 oranında oy alan Eşref Gani kazandı. Gani'nin en güçlü rakibi Abdullah Abdullah'ın oy oranının ise yüzde 39,52'de kaldığı ve ikinci sırada yer aldığı belirtildi. Bir diğer aday Gulbeddin Hikmetyar ise Abdullah'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Böylece halihazırda devlet başkanlığı görevini yürüten Eşref Gani'nin ikinci görev döneminin önü açılmış oldu. Ancak seçimde Gani'nin gerisinde kalan Devlet Başkanı adayı Abdullah Abdullah ve ekibi, seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı. Abdullah seçimlere dair 7 bin şikayetin Seçim Şikayet Komisyonu tarafından inceleneceğini söyledi.

Eylül ayında yapılan seçimlerin sonuçlarının açıklanması, Abdullah Abdullah'ın birçok seçim bölgesinde oyların yeniden sayılması talebi nedeniyle gecikti. Şimdi resmi sonuçların ne zaman açıklanacağı belirsizliğini kuruyor. Eylül ayında yapılan seçimler, ABD'nin Taliban'a savaş açtığı 2001'den bu yana yapılan dördüncü devlet başkanlığı seçimleri. Seçimler Taliban'ın saldırı ve tehditlerinin gölgesinde yapılmıştı. Seçim günü 113 saldırıda en az 32 kişi ölmüş, 123 kişi de yaralanmıştı. 9 milyon 600 bin seçmenden sadece bir milyon 900 bini sandık başına gitmişti.

70 yaşındaki Eşref Gani ve 59 yaşındaki rakibi Abdullah 2014 yılında yapılan, yolsuzluk iddialarının dile getirildiği, şiddet olaylarının arttığı kaos döneminden sonra ABD'nin ısrarı üzerine bir birlik hükümeti kurmuştu. Ülkede şimdi de seçim sonuçlarının istikrarsızlığa yol açmasından endişe ediliyor. Aralık başında ABD Taliban'la üç ay önce kesilen barış müzakerelerini yeniden başlatmıştı. Afganistan'da istikrarsızlık ve kaos 18 yıldır sürüyor.

epd, dpa / HT, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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