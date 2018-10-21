Afganistan’da Seçimler Saldırıların Gölgesinde

Afganistan’da 2010’dan bu yana düzenlenen ilk parlamento seçimleri ikinci gününde de devam etti. Şiddet olayları ve teknik sorunlar oy verme sürecinde gecikmeler yaşanmasına neden olmuştu. Pazar günü yol kenarına yerleştirilen bir bomba aralarında çocukların da olduğu 11 sivilin ölümüne neden oldu.
Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Abdul Badi Sayat, 8 milyon 800 bin kayıtlı seçmenin 3 milyondan fazlasının Cumartesi günü oylarını kullandığını kaydetti. Seçime en çok ilgi başkent Kabil’de gösterilirken katılımın en az olduğu bölge Uruzgan vilayeti oldu.
Pazar günü 45’i Kabil’de olmak üzere 401 merkezde oy verme işlemleri devam ediyor. Sandık çıkışlarının Kasım ortasında açıklanması beklenirken, nihai sonuçlarsa Aralık’tan önce belli olmayacak.
Seçimler, ülke topraklarının neredeyse yarısını kontrol eden ve hükümetle anlaşmayı reddeden Taleban’ın hemen her gün düzenlediği saldırıların gölgesinde gerçekleşiyor. Yolsuzluktan şikayet eden Afganlar’ın birçoğu seçimlerin adil olacağını düşünmüyor.
Oy verme merkezlerinde yetkililer seçmen kayıtları ve kullanılan yeni biyometrik sistemle çalışmakta zorlandı. Amacı seçim yolsuzluklarını önlemek olan sistem, oy verme işlemleri sırasında kaosa neden oldu çünkü sistemi kullanmak için eğitilenlerin çoğu görevinin başında değildi. Biyometrik makineler seçimden yalnızca bir ay önce merkezlere getirildi, bu nedenle makinelerin test edilmesi gecikti.
Sandıklar geç saatlere kadar açık kaldı; seçmenler sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Seçimleri eylemleriyle gölgeleyeceği tehdidinde bulunan Taleban da seçimin sadece ilk gününde 200 kadar saldırı düzenledi. İçişleri Bakan Yardımcısı Akhtar Muhammed İbrahimi’ye göre 27 sivil, 36 kişi bu saldırılarda hayatını kaybetti. İbrahimi güvenlik güçlerinin çatışmalarda 31 isyancıyı öldürdüğünü kaydetti.
Bombalı saldırı can aldı
Pazar günüyse ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlamasıyla yoldan geçen araçta bulunan altısı çocuk 11 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıyı hemen üstlenen olmadı ancak Nangarhar’da hem Taliban hem de IŞİD’le bağlantılı örgütler aktif. Afgan siviller vilayette genellikle güvenlik güçlerini hedef alan bombalı saldırıların hedefi oluyor.
Oy vermeye giden dört kişi vuruldu
Kuzeydeki Balkh vilayetinde ise polis şefi sözcüsü Sher Jan Durani, isyancıların oy vermek için sandık başına giden dört kişiyi vurarak öldürdüğünü kaydetti.
Durani öldürülen kişilerin ellerinde kimlikleri ve seçmen kartları olduğunu bildirdi. Durani saldırıdan Taleban’ı sorumlu tuttu.
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