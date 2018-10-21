Afganistan’da Seçimler Saldırıların Gölgesinde

Afganistan’da 2010’dan bu yana düzenlenen ilk parlamento seçimleri ikinci gününde de devam etti. Şiddet olayları ve teknik sorunlar oy verme sürecinde gecikmeler yaşanmasına neden olmuştu. Pazar günü yol kenarına yerleştirilen bir bomba aralarında çocukların da olduğu 11 sivilin ölümüne neden oldu.

Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Abdul Badi Sayat, 8 milyon 800 bin kayıtlı seçmenin 3 milyondan fazlasının Cumartesi günü oylarını kullandığını kaydetti. Seçime en çok ilgi başkent Kabil’de gösterilirken katılımın en az olduğu bölge Uruzgan vilayeti oldu.

Pazar günü 45’i Kabil’de olmak üzere 401 merkezde oy verme işlemleri devam ediyor. Sandık çıkışlarının Kasım ortasında açıklanması beklenirken, nihai sonuçlarsa Aralık’tan önce belli olmayacak.

Seçimler, ülke topraklarının neredeyse yarısını kontrol eden ve hükümetle anlaşmayı reddeden Taleban’ın hemen her gün düzenlediği saldırıların gölgesinde gerçekleşiyor. Yolsuzluktan şikayet eden Afganlar’ın birçoğu seçimlerin adil olacağını düşünmüyor.