Afganistan'da sel 14 can aldı

KABİL (AA) - Afganistan'ın Samangan, Badgis ve Bağlan vilayetlerinde yaşanan sel felaketinde 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Samangan Valiliği Sözcüsü Muhammed Sıddik Azizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samangan genelinde birkaç gündür şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sele kapılan 2 kişiden halen haber alınamadığını ifade eden Azizi, selde yüzlerce evin hasar gördüğünü belirtti.

Öte yandan Badgis Valiliği Sözcüsü Cemşid Şahabi de Badgis genelinde sele kapılan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Şahabi, sel felaketinde onlarca hayvanın da telef olduğunu vurguladı.

Diğer yandan Bağlan Valiliği Sözcüsü Mahmud Hakmal da Bağlan'ın 3 ilinde etkili olan sel nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Hakmal, hasar tespit çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Yaklaşık bir hafta önce de ülkenin batısındaki Herat ve Badgis vilayetlerinde yaşanan sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybetmişti.

