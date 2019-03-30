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Afganistan'da sel felaketi: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 18:27 | Son Güncelleme

Afganistan'da sel felaketi: 15 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batı vilayetlerinden Herat ve Badgis'te şiddetli yağışlarda meydana gelen selde 15 kişi can verdi.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Herat genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu söyledi.

Sel felaketinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Farhad, 9 kişinin de yaralandığını belirtti.

Farhad, ayrıca sel nedeniyle yüzlerce hayvanın telef olduğunu ve binden fazla evin tahrip olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Badgis Valiliği Sözcüsü Cemşid Şahabi de Badgis'in Kads, Cevand ve Bala Murgab ilçelerinde sele kapılan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sel nedeniyle 5 kişinin yaralandığını dile getiren Şahabi, 2 kişinin de kayıp olduğunu aktardı.

Ülkenin kuzeyindeki Faryab ve Belh vilayetlerinde de bir gün önce yaşanan selde ise 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Badgis Herat

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