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Afganistan'da şiddet olayları: 42 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 17:45 | Son Güncelleme

Afganistan'da şiddet olayları: 42 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'da iki farklı şehirde yaşanan bombalı saldırı ve çatışmada 42 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Kabil'de bisiklete yerleştirilen patlayıcıların yerel saatle 16.00 sularında İçişleri Bakanlığına ait hareket halindeki bir aracın geçişi sırasında infilak ettirildiği, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'ın İran sınırındaki Herat şehrinde de Taliban'dan ayrılan bir grup ile Taliban'a bağlı güçler arasında arazi meselesi nedeniyle silahlı çatışma çıktı.

Bölge Konseyi üyesi Wakeel Ahmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışma sonucu 40 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, hükümet yanlısı güçlerden 30'u aşkın kişinin öldürüldüğü iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
2 ölü Afganistan el yapımı bomba

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