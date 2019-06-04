Afganistan'da şiddet ramazanda da dinmedi

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet ile Taliban arasında müzakere arayışları sürerken, ülkede çatışmalar ve sivilleri hedef alan terör saldırıları devam ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ülkede Helmand, Gazni, Nangarhar, Covcan, Paktika, Ghor, Badg Zabul, Kunduz, Herat, Faryab, Sar-i-Pol, Kapisa, Bagdis, Meydan-ı Vardak and Kabil'de ramazanda mayın patlamaları, intihar saldırıları, suikast ve hava saldırılarında siviller hayatını kaybetti.

Bu kapsamda ramazanda ülkenin farklı bölgelerinde en az 200 sivil yaşamını yitirirken, 300'den fazla sivil yaralandı.

20 sivil toplum örgütünün oluşturduğu Sivillerin Korunması Hukuk Grubu tarafından yapılan açıklamada da ramazan boyunca düzenlenen saldırılarda 33 çocuk ve 14 kadının öldüğü, 34 çocuğun ve 9 kadının yaralandığı belirtildi.

Eski İstihbarat Şefi Rahmetullah Nebil, tarafların olası yeni barış müzakerelerinde avantajlı konum elde etmek üzere sahada daha saldırgan tutum benimsemesinin çatışmaların tırmanmasında etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.