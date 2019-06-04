Afganistan'da şiddet ramazanda da dinmedi

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet ile Taliban arasında müzakere arayışları sürerken, ülkede çatışmalar ve sivilleri hedef alan terör saldırıları devam ediyor.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ülkede Helmand, Gazni, Nangarhar, Covcan, Paktika, Ghor, Badg Zabul, Kunduz, Herat, Faryab, Sar-i-Pol, Kapisa, Bagdis, Meydan-ı Vardak and Kabil'de ramazanda mayın patlamaları, intihar saldırıları, suikast ve hava saldırılarında siviller hayatını kaybetti.
Bu kapsamda ramazanda ülkenin farklı bölgelerinde en az 200 sivil yaşamını yitirirken, 300'den fazla sivil yaralandı.
20 sivil toplum örgütünün oluşturduğu Sivillerin Korunması Hukuk Grubu tarafından yapılan açıklamada da ramazan boyunca düzenlenen saldırılarda 33 çocuk ve 14 kadının öldüğü, 34 çocuğun ve 9 kadının yaralandığı belirtildi.
Eski İstihbarat Şefi Rahmetullah Nebil, tarafların olası yeni barış müzakerelerinde avantajlı konum elde etmek üzere sahada daha saldırgan tutum benimsemesinin çatışmaların tırmanmasında etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Eski istihbarat şefleri Mesud Andrabi ile Assadullah Halid'in sırasıyla İçişleri ve Savunma bakanlıklarına getirilmesinin ardından güvenlik güçlerinin Taliban'a karşı operasyonlarını arttırdığı gözleniyor. Güvenlik güçleri geçen ay yaptıkları operasyonlarda Taliban'ın 2 yıldır kontrol ettiği Gazni iline bağlı Deh Yak ilçesini ele geçirdi.
Pazar günü Gazne'de yaşanan çatışmalarda hem güvenlik güçleri hem de Taliban, karşı taraftan 100'den fazla kişiyi öldürdüğünü iddia etti.
Savunma Bakanlığı ramazan ayında Gazni ve Meydan-ı Vardak illerinde düzenlediği operasyonlarda Taliban'ın "Kırmızı Birlik" adını verdiği biriminden 160 militanın öldürüldüğünü kaydetti.
Öte yandan Taliban'ın da kutsal ay boyunca yeni cepheler açarak güvenlik güçlerine kayıplar verdirmesi dikkati çekti. Ghor ilinde 18 güvenlik görevlisini öldüren örgüt, Bagdis iline bağlı Bala Murgab'da çevresindeki kontrol noktalarında görev yapan 12 güvenlik görevlisini öldürerek bölgenin kontrolünü ele geçirdi.
Kabil'de yaşayan güvenlik uzmanı Mirza Muhammed Yarmand, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban'ın, uluslararası destekçilerinin yönelendirmeleriyle Ramazan ve Kurban bayramlarında ateşkes ilan etmekten kaçındığı görüşünü dile getirdi.
Afgan hükümeti ile Taliban temsilcileri arasında Katar'da yürütülmesi planlanan barış görüşmeleri nisan ayında süresiz ertelenmişti.
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