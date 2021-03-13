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Afganistan’da Şiddet Tırmanıyor

13.03.2021 23:11 | Son Güncelleme:
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Afganistan’da Şiddet Tırmanıyor

Afganistan'da düzenlenen iki ayrı saldırıda, aralarında güvenlik güçleri ve sivillerin bulunduğu en az 22 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırılarda çoğu sivil yaklaşık 70 kişi yaralandı

Afganistan'da düzenlenen iki ayrı saldırıda, aralarında güvenlik güçleri ve sivillerin bulunduğu en az 22 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırılarda çoğu sivil yaklaşık 70 kişi yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Arian, bombalı aracın İran sınırındaki Herat vilayetinde bir polis üssünü hedef aldığını açıkladı.

Arian, patlamada en az 14 evin zarar gördüğünü söyledi. Yerel yetkililer, 20'si kadın 12'si çocuk olmak üzere yaklaşık 60 kişinin yaralandığını kaydetti. Herat'taki hastane kaynakları, yaralılardan en az beşinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Taleban sözcüsü, bombalamayla hiçbir ilgileri olmadığını söyledi.

Ancak Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, isyancıların "gayrimeşru savaşlarını ve halka yönelik şiddeti sürdürdüklerini" söyleyerek Taleban'ı suçladı ve "Çatışmaya barışçı bir çözüm için niyetleri olmadığını bir kez daha gösterdiler" dedi.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Uruzgan vilayetinin başkenti Tarinkot'ta da yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu üç sivilin öldüğü, dört sivilin yaralandığı açıklandı. Hiçbir grup bu saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

Bu arada Taleban isyancıları kuzeydeki Kunduz ve Belh vilayetlerinde şafak öncesi baskınlar düzenleyerek 11 Afgan Ulusal Ordusu askerini öldürdü ve altı kişiyi yaraladı.

Yerel bir güvenlik yetkilisi kimliğinin açıklanmaması koşuluyla Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, saldırganların ayrıca Kunduz çatışmaları sırasında beş Afgan askerini rehin aldığını söyledi.

Taleban sözcüsü, isyancıların her iki saldırıyı da düzenlediğini doğruladı.

Afganistan'da sivil toplum aktivistleri, gazeteciler ve hükümet yetkililerinin de hedefe alınarak öldürülmesiyle, son aylarda şiddet olayları arttı.

Barış süreci aksadı

ABD, Afganistan’da yaklaşık yirmi yıldır süren çatışmalara müzakere edilmiş bir çözüm bulunmasına yardımcı olmak ve kendi tarihindeki en uzun denizaşırı askeri müdahaleyi sona erdirmek için diplomatik çabalarını yenisini ekledi.

Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump tarafından başlatılan sorunlu barış sürecini yeniden canlandırmak amacıyla Afgan hükümeti ve Taleban liderlerine, yakın zamanda bir barış taslağı sundu.

Biden'ın önerdiği plan, Taleban ve diğer Afgan gruplar arasındaki görüşmeleri denetlemek için Kabil'de "kapsayıcı" bir geçici hükümet kurulmasını amaçlıyor. Afgan rakiplerini savaşmayı bırakmaya ve bir güç paylaşımı anlaşması yapmaya ikna etmek amacıyla Afganistan konusunda bölgesel bir fikir birliği oluşturmak için Birleşmiş Milletler denetiminde bir girişimi öneriyor.

Bu arada Rusya, gelecek hafta Moskova'da Afgan ihtilafına barışçı bir çözümü "teşvik etmenin yollarını" tartışmak için düzenlenecek toplantıda, ABD, Çin ve Pakistan'dan delegeleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Uluslararası diplomatik çabalar, Afganistan'da savaşan tarafların gelecek baharda çatışmayı yoğunlaştırmaya hazırlandıkları endişelerinden kaynaklanıyor.

Birleşmiş Milletler, 20 yıldır süren savaşın, 2009’dan bu yana 100 binden fazla Afgan sivili öldürdüğünü veya yaraladığını tahmin ediyor.

Rus yetkililer, Taleban ve Afgan hükümetinin temsilcilerinin de Moskova'daki 18 Mart toplantısına davet edildiğini söylüyor.

Afgan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib, gazetecilere yaptığı son açıklamada, Kabil'in Moskova’ya bir heyet göndereceğini kaydetti. Rusya ile yakın temaslarını sürdüren Taleban ise Moskova toplantısına katılıp-katılmayacağını açıklamış değil.

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