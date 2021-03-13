Afganistan’da Şiddet Tırmanıyor

Afganistan'da düzenlenen iki ayrı saldırıda, aralarında güvenlik güçleri ve sivillerin bulunduğu en az 22 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırılarda çoğu sivil yaklaşık 70 kişi yaralandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Arian, bombalı aracın İran sınırındaki Herat vilayetinde bir polis üssünü hedef aldığını açıkladı. Arian, patlamada en az 14 evin zarar gördüğünü söyledi. Yerel yetkililer, 20'si kadın 12'si çocuk olmak üzere yaklaşık 60 kişinin yaralandığını kaydetti. Herat'taki hastane kaynakları, yaralılardan en az beşinin durumunun kritik olduğunu söyledi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Taleban sözcüsü, bombalamayla hiçbir ilgileri olmadığını söyledi. Ancak Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, isyancıların "gayrimeşru savaşlarını ve halka yönelik şiddeti sürdürdüklerini" söyleyerek Taleban'ı suçladı ve "Çatışmaya barışçı bir çözüm için niyetleri olmadığını bir kez daha gösterdiler" dedi. Öte yandan ülkenin güneyindeki Uruzgan vilayetinin başkenti Tarinkot'ta da yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu üç sivilin öldüğü, dört sivilin yaralandığı açıklandı. Hiçbir grup bu saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

Bu arada Taleban isyancıları kuzeydeki Kunduz ve Belh vilayetlerinde şafak öncesi baskınlar düzenleyerek 11 Afgan Ulusal Ordusu askerini öldürdü ve altı kişiyi yaraladı. Yerel bir güvenlik yetkilisi kimliğinin açıklanmaması koşuluyla Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, saldırganların ayrıca Kunduz çatışmaları sırasında beş Afgan askerini rehin aldığını söyledi. Taleban sözcüsü, isyancıların her iki saldırıyı da düzenlediğini doğruladı. Afganistan'da sivil toplum aktivistleri, gazeteciler ve hükümet yetkililerinin de hedefe alınarak öldürülmesiyle, son aylarda şiddet olayları arttı. Barış süreci aksadı ABD, Afganistan’da yaklaşık yirmi yıldır süren çatışmalara müzakere edilmiş bir çözüm bulunmasına yardımcı olmak ve kendi tarihindeki en uzun denizaşırı askeri müdahaleyi sona erdirmek için diplomatik çabalarını yenisini ekledi. Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump tarafından başlatılan sorunlu barış sürecini yeniden canlandırmak amacıyla Afgan hükümeti ve Taleban liderlerine, yakın zamanda bir barış taslağı sundu.