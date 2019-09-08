Afganistan'da şiddetin gölgesinde barış

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDI SADAT - ABD ile Taliban, Afganistan'da 18 yıldır devam eden savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yakın olduklarını açıklasalar da ülkede şiddet durmak bilmiyor. Katar'da barış müzakerelerinin dokuzuncu turunun tamamlanmasının ardından başkent Kabil'e gelen ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, geçen hafta Taliban ile yapılan son barış görüşmesi sonucu prensip olarak uzlaşmaya vardıklarını duyurdu. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Taliban ile ABD arasında uzlaşılan barış anlaşması taslağında, ülkede bulunan 14 bin ABD askerinden 5 bininin ilk etapta çekilmesi, şiddet olaylarının azaltılması, Afgan hükümetiyle Taliban'ın doğrudan görüşme başlatması, Taliban'ın, Afganistan topraklarının militanlar tarafından ABD ve müttefiklerine yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemesi ve ateşkes yer alıyor. Kabil'deki görüşmeleri tamamladıktan sonra ABD'ye dönecek olan Halilzad, anlaşma metnini ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunacak. - ''Eşref Gani anlaşma taslağından endişeli''

Halilzad tarafından sunulan anlaşma taslağını inceleyen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, anlaşma metninden endişeli olduğunu belirtmişti. Gani'nin, özellikle anlaşma metninde yer alan Taliban'a daha çok imkan sunulmasından endişeli olduğu düşünülüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Gani'nin, Taliban ile anlaşma taslağını ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere yakında ABD'ye gitmesi planlanıyor. - Barış için seçim ertelenebilir Taliban'ın 2001'de hükümetten düşmesinin ardından 4'üncüsü 28 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan cumhurbaşkanı seçiminin barış anlaşması nedeniyle ertelenebileceği düşünülüyor. Geçen haftalarda açıklama yapan ABD'nin Kabil Büyükelçisi John Bass, ''Afganistan'da yakında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi de görüşmeleri devam eden barış da önemlidir ancak ABD için barış konusu önceliklidir.'' diye konuşmuştu. ABD tarafı seçimin ertelenmesi ihtimaline yeşil ışık yaksa da Ancak Afganistan hükümeti ise seçimin belirtilen tarihte yapılmasında kararlı. - Taliban saldırılarını arttırdı

Bir yandan barış rüzgarının esmeye başladığı ülkede diğer yandan Taliban saldırılarını arttırdı. Taliban militanları, geçen hafta ülkenin kuzeyindeki stratejik konuma sahip Kunduz vilayetine toplu saldırı gerçekleştirmişti. Talibanın vilayet merkezinde güvenlik güçlerini hedef alarak düzenlediği iki ayrı intihar saldırısında da 16 kişi hayatını kaybetmişti. Diğer yandan militanlar, Kunduz'a komşu Bağlan vilayetine de Kunduz'dan bir gün sonra saldırmış ancak Afgan güvenlik güçleri, Taliban militanlarının her iki kente gerçekleştirdiği saldırıları da püskürtmeyi başarmıştı. Militanların hedefindeki bir diğer vilayet de Farah oldu. Taliban üyeleri iki gün önce vilayet merkezini ele geçirmek için saldırı başlatmış ve her iki taraf da çıkan çatışmalarda kayıp vermişti. Afganistan İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, ülkenin Tahar, Belh, Bağlan, Kunduz, Faryab, Badahşan, Farh ve Herat vilayetleri başta olmak üzere 12 vilayette Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürüyor.