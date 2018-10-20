Afganistan'da şiddetin gölgesinde seçim

Ülkede üç yılı aşkın bir gecikmeyle düzenlenen genel seçimlerde güvenlik yine en büyük sorun olarak öne çıkıyor.Şiddet, güvenlik endişesi, çatışmalar…Afganistan’da halk, günlük yaşamın bir parçası haline gelen bu endişeler eşliğinde genel seçimler için sandık başına gidiyor.

Oy verme işleminin Cumartesi sabah saatlerinde başladığı ülkede 2015'te düzenlenmesi gereken genel seçimler güvenlik problemleri ve siyasi çatışmalar nedeniyle ertelenmişti. Bu nedenle bugünkü seçimler gelecek yıl düzenlenmesi planlanan devlet başkanlığı seçimleri açısından belirleyici olması bakımından da kritik önemde.

Gözlemciler düşük katılım bekliyor

Afgan parlamentosunun alt kanadı doğrudan beş yıllık bir dönem için seçilen 250 milletvekilinden oluşuyor. Anayasada mecliste en az 68 koltuğun kadın milletvekillerine, 10 koltuğun göçebe Köçi halkının temsilcilerine, birer koltuğun da Sih ve Hindu azınlıklarının temsilcilerine ayrılması öngörülüyor.

Genel seçimlerde 2 bin 500'den fazla aday yarışıyor. Kadın adayların sayısı ise 417. Toplam aday sayısının yaklaşık yüzde 16'sını oluşturan kadın adayların öne çıkan ortak hedefleri, kadınları ülkede süregelen şiddet ve baskıdan koruyacak, eğitim ve çalışma haklarını garanti altına alacak yasal düzenlemelerde söz sahibi olmak.