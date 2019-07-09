Afganistan'da şiddetsizliğe doğru ilk adım

Ancak bildirgenin bağlayıcı olmadığı belirtiliyor.Katar'ın başkenti Doha'da yapılan ve Afganistan'da çatışan tarafları bir araya getiren Afganistan İç Diyalog Konferansı'nda barışın sağlanması umudu doğdu. Almanya ve Katar'ın girişimiyle düzenlenen konferansın kapanış bildirgesine göre taraflar şiddetin azaltılması konusunda uzlaştı. Bildirgeye göre dini merkezler, okullar, hastaneler, eğitim kurumları, pazarlar, barajlar ve iş yerlerine saldırı düzenlenmeyecek. Sivil kurbanların sayısının da sıfıra düşürülmesi hedefleniyor.

Bunun yanı sıra yaşlı, engelli ya da hasta tutukluların serbest bırakılması, kadın haklarının sosyal, ekonomik eğitim ve kültür alanlarında İslami değerler çerçevesinde korunacağı güvencesi veriliyor. Ancak bildiride bu hedeflerin ne zamandan itibaren yürürlükte olacağı bilgisine yer verilmediği gibi açıklamanın bağlayıcı olup olmadığı konusu da belirsizliğini koruyor.

İyimser açıklamalar

Afganistan Yüksek Barış Şurası Sözcüsü Azadullah Zahiri konferansın ardından yaptığı açıklamada, "Genel olarak iyimseriz" dedi. Sözcü şu anki çabaların ülkede barışın sağlanmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.