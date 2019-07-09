HABER

Afganistan'da şiddetsizliğe doğru ilk adım

09.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

Doha'da yapılan Afganistan İç Diyalog Konferansı'nda taraflar ülkede şiddetin azaltılması konusunda uzlaştı.

Ancak bildirgenin bağlayıcı olmadığı belirtiliyor.Katar'ın başkenti Doha'da yapılan ve Afganistan'da çatışan tarafları bir araya getiren Afganistan İç Diyalog Konferansı'nda barışın sağlanması umudu doğdu. Almanya ve Katar'ın girişimiyle düzenlenen konferansın kapanış bildirgesine göre taraflar şiddetin azaltılması konusunda uzlaştı. Bildirgeye göre dini merkezler, okullar, hastaneler, eğitim kurumları, pazarlar, barajlar ve iş yerlerine saldırı düzenlenmeyecek. Sivil kurbanların sayısının da sıfıra düşürülmesi hedefleniyor.

Bunun yanı sıra yaşlı, engelli ya da hasta tutukluların serbest bırakılması, kadın haklarının sosyal, ekonomik eğitim ve kültür alanlarında İslami değerler çerçevesinde korunacağı güvencesi veriliyor. Ancak bildiride bu hedeflerin ne zamandan itibaren yürürlükte olacağı bilgisine yer verilmediği gibi açıklamanın bağlayıcı olup olmadığı konusu da belirsizliğini koruyor.

İyimser açıklamalar

Afganistan Yüksek Barış Şurası Sözcüsü Azadullah Zahiri konferansın ardından yaptığı açıklamada, "Genel olarak iyimseriz" dedi. Sözcü şu anki çabaların ülkede barışın sağlanmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Konferansın katılımcılarından Nader Naderi ise Taliban'ın özellikle kadın hakları başta olmak üzere, Afganistan'ın uluslararası alanda verdiği taahhütleri tanımadığını söyledi. Afganistan uzmanı Thomas Ruttig ise konferansın resmi müzakereler kapsamına girmediğini, dolayısıyla toplantıların sonunda çıkan bildirgenin de bağlayıcılığının bulunmadığını ve sadece bir "niyet ifadesi" olduğunu belirtti.

Almanya ve Katar'ın girişimiyle hayata geçirilen Afganistan İç Diyalog Konferansı geçtiğimiz Pazar günü başlamış, Doha'da yapılan konferansa radikal Taliban'ın temsilcilerinin yanı sıra farklı bölgelerden siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri davet edilmişti.

dpa, AFP / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonlarıİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonları
Amerika Tayvan'a 2.2 Milyar Dolarlık Silah Satışını OnayladıAmerika Tayvan'a 2.2 Milyar Dolarlık Silah Satışını Onayladı
Almanya'daki Diyanet Merkezi'nde alarma geçildi! İhbar geldi...Almanya'daki Diyanet Merkezi'nde alarma geçildi! İhbar geldi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'ın Başdanışmanı Aybet: S-400'den öteye bakıyoruz, S-500'ü de düşünüyoruz

'S-400'den öteye bakıyoruz, S-500'ü de düşünüyoruz'

Almanya'daki Diyanet Merkezi'nde bomba alarmı

Almanya'daki Diyanet Merkezi'nde alarma geçildi! İhbar geldi...

Rusya'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' çağrısı

Rusya'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' çağrısı

UAEA duyurdu: İran uranyum zenginleştirme oranı sınırını aştı

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

Mısır'dan İngiltere'ye "Firavun büstü" tepkisi

Mısır'dan İngiltere'ye "Firavun büstü" tepkisi

ABD'den dikkat çeken uyarı: Asla sahip olamayacak

ABD'den dikkat çeken uyarı: Asla sahip olamayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.