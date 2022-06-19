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Afganistan'da Sih Tapınağına Saldırı

18.06.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir Sih tapınağına saldırı düzenlendi. Taleban, olayda en az kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı

Afganistan'da Sih Tapınağına Saldırı

İSLAMABAD - Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir Sih tapınağına saldırı düzenlendi. Taleban, olayda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdül Nafi Takor gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda ölenler arasında Sih toplumunun bir üyesi ve bir Taleban güvenlik personelinin bulunduğunu bildirdi.

Takor, bir grup silahlı saldırganın önce Kart-e-Parwan mahallesindeki tapınağın girişindeki güvenlik görevlilerine el bombaları fırlattığını, daha sonra da ibadet yerine baskın düzenlediğini söyledi.

Taleban güvenlik güçlerinin tapınağı hızla kuşattığı ve saldırganlarla çatışmaya girdiği, saldırganların tümünü öldürdüğü belirtildi.

Yerel televizyon kanalları, bölgeden gri renkte yoğun dumanların yükseldiği görüntüler yayınladı.

Takor, militanların kalabalık bölgenin içine patlayıcı yüklü bir araçla dalmaya çalıştığını ancak aracın hedefine ulaşmadan patladığını kaydetti.

Tapınağın bir yetkilisi gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı sırasında birada 30 kişinin olduğunu söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Geçen Ağustos ayında Taleban’ın yönetimi ele geçirmesinden önce Afganistan’daki Sih nüfusu 300 civarındaydı.

Sih toplumu üyelerinin açıklamaları ve medyada çıkan haberlere göre, çok sayıda Sih Taleban’ın iktidara gelmesi öncesinde Hindistan’a gitti. Bazılarıysa Hindistan vizesiyle ilgili sorunlar nedeniyle bunu yapamadı.

IŞİD’in yerel kolu IŞİD Horasan, Afganistan’da son dönemde azınlık Şii Müslüman Afganlar ve diğer dini azınlıklara karşı saldırılarını arttırdı.

Örgüt, 2020 yılında Kabil’de yine bir Sii tapınağına düzenlenen, 25 kişinin yaşamını yitirdiği bir saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Taleban yönetimi, Afganistan’da IŞİD Horasan’ın üslerini büyük oranda etkisiz hale getirdiklerini belirtiyor ancak son günlerde saldırılardaki artış resmi açıklamalar üzerinde soru işaretlerine neden oluyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı yayınladığı açıklamada, Kabil’deki saldırıdan derin kaygı duyduklarını kaydederek, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Bu haberdeki bazı bilgiler Reuters'tan alınmıştır.

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Afganistan silahlı saldırı
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