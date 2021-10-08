Afganistan’da Şii Camisine İntihar Saldırısı

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinde bir camiye intihar saldırısı düzenlendi. Devlet haber ajansı, 46 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda en az 140 kişi yaralandı.

Taleban sözcüsü Zabihullah Mücahid Twitter'da "Bu öğleden sonra Şii yurttaşlarımızın bir camisinde bir patlama meydana geldi ve bunun sonucunda çok sayıda yurttaşımız şehit oldu ve yaralandı" açıklaması yaptı.

Azınlık Şii Müslüman cemaatinin gittiği caminin içinde enkazla çevrili cesetlerin görüntüleri, sosyal medya hesaplarında hızla yayıldı.

Birleşmiş Milletler'in Afganistan Misyonu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlk bilgiler, camide meydana gelen intihar saldırısında 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını gösteriyor" dedi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla Reuters haber ajansına konuşan bir Taleban yetkilisi ise intihar saldırısında en az 28 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını söylemişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Patlama, Kabil'deki bir camiye düzenlenen dahil son haftalarda bazıları Sünni IŞİD'in üstlendiği çok sayıda saldırıyı takip etti.

Saldırılar, Ağustos ayında ülkeyi ele geçiren ve o zamandan beri Kabil'deki IŞİD hücrelerine karşı operasyonlar düzenleyen Taleban için güvenlik zafiyetlerini de ortaya koydu.

