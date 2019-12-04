Afganistan’da silahlı saldırı: 1'i Japon 7 ölü

Afganistan, (DHA)- Afganistan'da düzenlenen silahlı saldırı sonucu, Japonya'nın PMS sivil toplum kuruluşu başkanı Japon Doktor Tetsu Nakamura ve 6 Afgan hayatını kaybetti.

TOLO News haber kanalında yer alan habere göre Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, Japonya'nın Peace Medical Service (PMS) sivil toplum kuruluşu başkanı Japon Doktor Tetsu Nakamura'nın, Nangarhar eyaletinde aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerel saatle yaklaşık 08.00 civarı Nakamura'nın olduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 Afgan koruma ve aracın sürücüsü hayatını kaybederken, Nakamura da Bagram Havvs Üssü’ne götürülmek için yaralı olarak beklediği Celalabad Havalimanı’nda hayatını kaybetti.

Yetkililer, saldırganların olay yerinden kaçtığını ve olayın incelendiğini açıkladı.

