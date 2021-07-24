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Afganistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

24.07.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afgan hükümeti, Cumartesi günü itibarıyla 3 şehir haricinde ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etti. Hükümet kararı, Taliban'a karşı verilen mücadele için verdi.

Afganistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Afgan hükümeti, Cumartesi günü itibarıyla 3 şehir haricinde ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Hükümet, kararı Taliban'a karşı verilen mücadele için verdi.

22.00 ile 04.00 arasında geçerli olacak sokağa çıkma yasağında başkent Kabil ile Panjshir ve Nangarhar kentleri muaf tutuldu.

Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şiddeti durdurmak ve Taliban hareketlerini sınırlandırmak için 31 ilde gece sokağa çıkma yasağı getirildi" ifadeleri yer aldı.

Taliban ve Afgan hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, uluslararası birliklerin ülkeden çekilmesiyle son iki ay içerisinde arttı.

Ülkenin yarısının Taliban kontrolünde olduğu tahmin ediliyor.

ABD'nin ülkeden çekilmeye başlamasının ardından radikal İslamcı silahlı örgüt Taliban, hızlı bir biçimde kırsal bölgelere ilerledi ve kentlerin sınır geçişlerini kontrol altına aldı.

Bu hafta Kandahar şehir sınırında Afgan ordusu ile Taliban güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Buna karşılık, ABD Perşembe günü bölgedeki Taliban mevzilerine hava saldırısı düzenledi.

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Öte yandan ABD'nin Afganistan operasyonları resmi olarak 31 Ağustos'ta sona erecek.

Taliban, 11 Eylül saldırılarıyla bağlantılı Usame Bin Ladin ve diğer El Kaide üyelerine ev sahipliği yapıyordu.

ABD liderliğindeki güçler, Ekim 2001'de Taliban'ı Afganistan'da iktidardan indirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ise askeri birliklerinin ülkenin cihatçıların Batı'ya yönelik tehdit oluşturacak bir üs haline gelmemesine sağladığı gerekçesiyle çekilmenin haklı olduğunu söyledi.

Temmuz ayı başında bazı Amerikan birlikleri, bir zamanlar on binlerce askeri barındıran Bagram Havaalanından sessizce ayrıldı.

Bazı ABD istihbarat analistleri ise Haziran ayında yaptıkları değerlendirmede, Taliban'ın altı ay içinde ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

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