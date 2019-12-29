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  4. ‘Afganistan’da son 10 Yılda 100 Binden Fazla Sivil Öldü’

‘Afganistan’da son 10 Yılda 100 Binden Fazla Sivil Öldü’

29.12.2019 16:42 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Afganistan’daki savaşta son 10 yılda 100 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtti

‘Afganistan’da son 10 Yılda 100 Binden Fazla Sivil Öldü’

Birleşmiş Milletler Afganistan’daki savaşta son 10 yılda 100 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ülkede çatışmalar 18 yıldır devam ediyor. Örgüt taraflara çatışmalara son vermeleri için yapıcı adımlar atması çağrısı yapıyor.

Birleşmiş Milletler 2009’dan bu yana Afganistan’daki sivil kayıpları kaydediyor.

Birleşmiş Milletler Afganistan misyonunun şefi Tadamichi Yamamoto, bütün taraflara sivil kayıpları önleyecek sivil kayıpları azaltacak adımları atması çağrısı yaptı.

Yamamoto, kadınları, gençleri içine alacak Afgan barış sürecinin bütün barış çabaları için hayati olduğunu da vurguladı.

Amerika, Taleban’la savaşı sona erdirdimek için müzakere yürütmeye çalışıyor.

Ancak Taleban, Washington’un bütün Amerikan ve ittifak askerlerinin örgüt bir ateşkes kararı almadan önce Afganistan’dan çekileceğine dair bir anlaşmayı imzalamasını istiyor.

Ancak diyalog Taleban’ın şiddeti azaltmayı reddetmesi nedeniyle zorluklar yaşıyor. Müzakare süreci bu ay başında Taleban’ın Amerika’nın Afganistan’daki en büyük askeri üssüne saldırması sonrasında 3 aylık bir aranın ardından yeniden başlamıştı.

Amerika liderliğindeki koalisyon El Kaide’ye ev sahipliği yapan Telaban’ iktidardan indirmek için Afganistan’ı işgal etmişti.

2001’den bu yana savaşta 150 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu süre içinde 2300 Amerikan askeri de yaşamını yitirdi.

Afganistan savaşının Amerika’ya maliyetinin 1 trilyon doları bulduğu belirtiliyor. 12 binden fazla Amerikan askeri ve NATO’dan 8 bin askeri hala ülkede görev yapıyor.

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