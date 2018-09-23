Afganistan'da son bir ayda 513 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Afganistan Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami, ülkede son bir ay içerisinde 513 güvenlik görevlisinin öldüğünü açıkladı.
Bahrami, Afganistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, son bir ay içerisinde 513 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 700'den fazlasının da yaralandığını söyledi.
Bu süre içerisinde 43 güvenlik görevlisinin teröristlerin eline esir düştüğünü belirten Bahrami, ayrıca teröristlerin kaybının da son bir ayda güvenlik güçlerine göre 3 kat arttığını kaydetti.
Güvenlik güçleri için en kanlı aylardan birini geride bıraktıklarını vurgulayan Bahrami, kayıpları önlemek için bazı planlar üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
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