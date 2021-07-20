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Afganistan'da son durum: Erdoğan, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama konusunda ABD'ye 3 şart iletti

20.07.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'ın, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın korunmasını Türkiye'nin üstlenmeye devam etmesini istediğini, ancak bunun gerçekleşmesi için şartları olduğunu söyledi.

Afganistan'da son durum: Erdoğan, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama konusunda ABD'ye 3 şart iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'ın, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın korunmasını Türkiye'nin üstlenmeye devam etmesini istediğini, ancak bunun gerçekleşmesi için şartları olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs'ta bayram namazı sonrası konuşan Erdoğan, havalimanının güvenliğini almaya olumlu baktıklarını söyledi ve şartlarını şöyle özetledi:

"Amerika birinci olarak diplomatik ilişkilerde bizim yanımızda yer alacak. İkinci olarak lojistik imkanlarını seferber edecek. Hangi gücü varsa lojistik anlamda, bunları Türkiye'ye devredecek ve mali olarak da Türkiye'ye destek verecek. Eğer bunlar sağlanabilirse, biz Kabil Havalimanı'nın işletmesini almayı düşünüyoruz."

Erdoğan: 'Taliban'ın Türkiye ile görüşmesi gerek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'ın rahatsızlıklarına da değinerek şunları söyledi:

"Taliban ile bu süreci görüşmek suretiyle… Nasıl ki Amerika ile görüştülerse, Türkiye ile bu görüşmeleri daha rahat yapmaları gerek. Çünkü Türkiye'nin onun inancı ile alakalı olarak ters bir yanı yok. Ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşebileceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum. Başka alternatifler var onlar üzerinde de çalışmaları devam ettiriyoruz."

Türkiye'nin, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenliğini üstlenme yönünde attığı adımları "menfur" olarak nitelendiren Taliban'dan yapılan açıklamada, "Karar ihtiyatsız bir karar ve egemenliğimizin, toprak bütünlüğümüzün ihlali ve ulusal çıkarlarımıza aykırı" ifadeleri kullanıldı.

Kabil havalimanı - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'ın Türkiye ile inancı gereği daha rahat görüşmesi gerek.Taliban 5 Temmuz'da BBC'ye yaptığı açıklamada, Eylül'den sonra ülkede kalacak tüm yabancı askerlerin işgal gücü muamelesi göreceği uyarısında bulunmuş ancak doğrudan Türkiye'yi işaret etmemişti.

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