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Afganistan'da son iki yılda en fazla sivil zayiat geçen ay verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 22:50 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu, Afganistan'da son iki yılda en fazla sivil zayiatın, bin 500'den fazla sivilin öldüğü ya da yaralandığı geçen ay verildiğini açıkladı

KABİL (AA) - Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da son iki yılda en fazla sivil zayiatın geçen ay verildiğini açıkladı.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, geçen ay bin 500'den fazla sivilin askeri saldırılar kaynaklı yaralandığı ya da öldüğü bildirildi. Açıklamada, bu rakamın mayıs 2017'den bu yana "bir ayda meydana gelen en fazla zayiat" olduğu kaydedildi.

Kayıpların yüzde 50'den fazlasının bombalama kaynaklı olduğu ifade edilen açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini sürdüren Taliban'ın güvenlik güçleri ve hükümet hedeflerine yönelik saldırıları sonucu sivillerin zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, DEAŞ'ın da hem güvenlik güçleri hem de Şii azınlığa karşı saldırılar düzenlediği hatırlatıldı.

UNAMA'nın açıklamasında, ABD'nin 9 aydan bu yana Taliban ile barış müzakereleri yürütmesine rağmen ülkedeki şiddet olaylarının devam ettiği bildirildi.

ABD, Afganistan'da eylül ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Taliban'la anlaşmaya varmaya çalışıyor.

Taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin bir kısmını geri çekmeye hazırlandığına işaret ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto, tüm taraflara askeri operasyonları sona erdirmelerinin barış görüşmelerinde daha kuvvetli olmalarını sağlayacakları çağrısını yapmıştı.

BM tarafından salı günü yayımlanan raporda bu yılın ilk yarısında Afgan ve ABD askeri güçlerinin saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin sayısının, Taliban güçlerinin sebep olduklarından daha fazla olduğu kaydedilmişti.

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