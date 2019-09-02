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Afganistan'da stadyuma bombalı saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 08:56 | Son Güncelleme

Afganistan'da stadyuma bombalı saldırı: 2 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde futbol stadyumunda düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Badahşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sanaullah Ruhani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Badahşan'ın merkezi Faizabad şehrindeki futbol stadyumuna yerleştirilen bombanın, korucu komutanı General Nazir Ahmad Niyazi'nin stadyumdan çıkışı sırasında patlatıldığını söyledi.

Saldırıda General Niyazi ile bir korumasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Afganistan Badahşan

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