“Afganistan’da Taleban Kontrolunda 400 Sivil Öldürüldü”

Taleban’ın Afganistan’da kontrolu ele geçirmesinden bu yana ülkede yaklaşık 400 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler’in yayınladığı ve Ağustos 2021-Şubat 2022 dönemini kapsayan rapora göre, “397 sivilin çoğunlukla IŞİD’in Horasan kolu olarak bilinen IŞİD-K grubu tarafından düzenlenen bir dizi saldırıda öldürüldüğü” kaydedildi.

Aşırıcı askeri grupla bağlantısı olduğu şüphelenilen 50’den fazla kişi de aynı dönemde işkence görerek, başları kesilerek ve yol kenarlarına atılarak öldürüldü.

İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, raporu anlattığı konuşmasında, “Birçok Afgan için insan hakları durumu ciddi endişe verici” dedi.

Bachelet, Cenevre’de yaptığı konuşmada, ülkedeki ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalarla ilgili endişesini de dile getirdi.

Taleban, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından geçen yıl Ağustos ayında kontrolu ele geçirmişti.

Afganistan'ın doğusunda ilk kez 2014'ün sonlarında ortaya çıkan IŞİD-K'nın Taleban'ın yönetimi devralmasının ardından yayıldığı düşünülüyor ve geçen yıl Ağustos ayında Kabil havaalanında gerçekleşen bir intihar saldırısı da dahil olmak üzere çok sayıda intihar saldırısından sorumlu tutuluyor.

