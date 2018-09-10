Afganistan’da Taleban Saldırıları: 52 Ölü

Afganistan’ın kuzeyinde Taleban dört ayrı saldırıda Afgan güvenlik güçlerini hedef aldı. Saldırılarda en az 52 kişi öldü. Kunduz vilayetinde Taleban ve Afgan güvenlik güçleri arasındaki çatışma Pazar günü akşam saatlerinde başladı ve Pazartesi sabahına kadar devam etti. Vilayetteki Daşti Archi bölgesindeki bir kontrol noktasında saldırıda en az 13 güvenlik görevlisi öldü, 15’i de yaralandı.
Taleban Hmayab bölgesinde de Afgan güvenlik güçlerini birkaçkoldan hedef aldı. Afgan güçleri çatışmada sivil can kaybı yaşanmaması için karargahtan çekilmek zorunda kaldı. Emniyet müdürüne göre, bu bölgedeki saldırıda da en az 8 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı. Çatışmada 7 Taliban militanı da öldü.
Taleban sözcüsü Zabihullah Mücahid her iki saldırıyı da üstlendi.
Afganistan’da üçüncü bir saldırının hedefinde Smangan vilayeti vardı. Taleban Dara Suf bölgesinde yerel Afgan polisini ve hükümet yanlısı milisleri hedef aldı. Saldırıda 14 Afgan polisi öldü.
Dördüncü bir saldırı ise Sari Pul vilayetinde düzenlendi. Taleban burada da 17 Afgan güvenlik gücünü öldürdü.
Taleban Afganistan’da Kurban Bayramı sırasında varılan geçici ateşkesten bu yana Afgan güvenlik güçlerine yönelik koordineli ve eş zamanlı saldırıları arttırmış durumda.
3 günlük ateşkes sırasında Taleban militanlarının Afgan güvenlik güçleriyle birlikte çekilen fotoğrafları medyaya yansımıştı. Taleban’ın kurucusu Molla Muhammed’in oğlu Muhammed Yakub Taleban ve Afgan güvenlik güçlerinin verdiği samimi pozları sert bir dille eleştiren bir ses kaydı yayınlamıştı.
O zamandan bu yana özellikle Afgan güvenlik güçlerine ait tesisler ve askeri üsler Taleban’ın hedefinde ve çoğu saldırıda da Afgan Ulusal Güvenlik Gücü’nün (ANSA) Taliban karşısında ateş gücü yetersiz kaldı. 2014 yılından bu yana Afgan Ulusal Güvenlik Gücü Taleban ile mücadelede ön saflarda yer alıyor, Amerika ve NATO da bu güçlere eğitim veriyor. Ancak Taleban da bu esnada güç kazanmış durumda. Yetkililere göre, ülkenin yarısı ya doğrudan Taliban kontrolunda ya da onların etkisi altında.
Bölgede IŞİD bağlantılı yerel bir örgüt de son yıllarda ortaya çıktı. Örgüt özellikle sivilleri ve Afganistan’daki Şii azınlığı kanlı saldırılarla hedef alıyor. Taleban ve IŞİD bağlantılı bu örgüt birbirine düşman. İki örgüt zaman zaman birbirlerini de hedef alıyor.
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