Afganistan’da Taleban Saldırıları: 52 Ölü

Afganistan’ın kuzeyinde Taleban dört ayrı saldırıda Afgan güvenlik güçlerini hedef aldı. Saldırılarda en az 52 kişi öldü. Kunduz vilayetinde Taleban ve Afgan güvenlik güçleri arasındaki çatışma Pazar günü akşam saatlerinde başladı ve Pazartesi sabahına kadar devam etti. Vilayetteki Daşti Archi bölgesindeki bir kontrol noktasında saldırıda en az 13 güvenlik görevlisi öldü, 15’i de yaralandı.

Taleban Hmayab bölgesinde de Afgan güvenlik güçlerini birkaçkoldan hedef aldı. Afgan güçleri çatışmada sivil can kaybı yaşanmaması için karargahtan çekilmek zorunda kaldı. Emniyet müdürüne göre, bu bölgedeki saldırıda da en az 8 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı. Çatışmada 7 Taliban militanı da öldü.

Taleban sözcüsü Zabihullah Mücahid her iki saldırıyı da üstlendi.

Afganistan’da üçüncü bir saldırının hedefinde Smangan vilayeti vardı. Taleban Dara Suf bölgesinde yerel Afgan polisini ve hükümet yanlısı milisleri hedef aldı. Saldırıda 14 Afgan polisi öldü.

Dördüncü bir saldırı ise Sari Pul vilayetinde düzenlendi. Taleban burada da 17 Afgan güvenlik gücünü öldürdü.