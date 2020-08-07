Afganistan'da Taleban Tutuklularını Görüşmek İçin Büyük Şura Toplandı

Afganistan’da Taleban’la barış görüşmeleri ve tutuklu 400 Taleban militanının serbest bırakılıp bırakılmamasını görüşmek üzere “Loya Jirga” olarak bilinen büyük şura toplantısı yapılıyor. Şura toplantısına ülke genelinden gelen 3 bin 200 civarında kişi katılıyor.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de toplanan büyük şura 3 gün sürecek. Kentte toplantı nedeniyle güvenlik önlemleri de arttırıldı. Şura toplantı sonunda hükümete Taleban tutukluları hakkındaki tavsiye kararını iletecek.

Şubat ayında ABD ve Taleban arasında imzalanan anlaşma uyarınca ABD askerlerini Afganistan’dan çekerken 5 bin civarındaki Taleban militanının da Afganistan’daki hapishanelerden serbest bırakılması bekleniyor. Buna ilişkin görüşmeler ABD’nin destek verdiği Afgan hükümetiyle yürütülüyor.

Afgan hükümeti hali hazırda aralarında adam öldürme, uyuşturucu kaçakçılığı ve adam kaçırma gibi suçlardan tutuklu bulunan 400 civarında militanı serbest bırakmış durumda.

Afganların çoğu barış görüşmelerinin ülkede 19 yıldır devam eden savaşı sonlandırmasını umarken bazılarıysa Taleban’ın anlaşmanın koşullarına uyup uymayacağı konusunda endişeleri olduğunu dile getiriyor.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad da şura toplantısıyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Halilzad mesajında “Şura’nın başarılı olmasını diliyoruz. Statükoyu tercih edenlere ve barış yolunu karmaşık hale getirmeye çalışanlara müsaade etmemesi uyarısında bulunuyoruz” dedi.

Afganistan anayasasına göre şurada alınan kararlar önemli bir yer tutuyor.

