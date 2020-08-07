HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Afganistan'da Taleban Tutuklularını Görüşmek İçin Büyük Şura Toplandı

Afganistan'da Taleban Tutuklularını Görüşmek İçin Büyük Şura Toplandı

07.08.2020 12:58 | Son Güncelleme

Afganistan’da Taleban’la barış görüşmeleri ve tutuklu 400 Taleban militanının serbest bırakılıp bırakılmamasını görüşmek üzere “Loya Jirga” olarak bilinen büyük şura toplantısı yapılıyor

Afganistan'da Taleban Tutuklularını Görüşmek İçin Büyük Şura Toplandı

Afganistan’da Taleban’la barış görüşmeleri ve tutuklu 400 Taleban militanının serbest bırakılıp bırakılmamasını görüşmek üzere “Loya Jirga” olarak bilinen büyük şura toplantısı yapılıyor. Şura toplantısına ülke genelinden gelen 3 bin 200 civarında kişi katılıyor.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de toplanan büyük şura 3 gün sürecek. Kentte toplantı nedeniyle güvenlik önlemleri de arttırıldı. Şura toplantı sonunda hükümete Taleban tutukluları hakkındaki tavsiye kararını iletecek.

Şubat ayında ABD ve Taleban arasında imzalanan anlaşma uyarınca ABD askerlerini Afganistan’dan çekerken 5 bin civarındaki Taleban militanının da Afganistan’daki hapishanelerden serbest bırakılması bekleniyor. Buna ilişkin görüşmeler ABD’nin destek verdiği Afgan hükümetiyle yürütülüyor.

Afgan hükümeti hali hazırda aralarında adam öldürme, uyuşturucu kaçakçılığı ve adam kaçırma gibi suçlardan tutuklu bulunan 400 civarında militanı serbest bırakmış durumda.

Afganların çoğu barış görüşmelerinin ülkede 19 yıldır devam eden savaşı sonlandırmasını umarken bazılarıysa Taleban’ın anlaşmanın koşullarına uyup uymayacağı konusunda endişeleri olduğunu dile getiriyor.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad da şura toplantısıyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Halilzad mesajında “Şura’nın başarılı olmasını diliyoruz. Statükoyu tercih edenlere ve barış yolunu karmaşık hale getirmeye çalışanlara müsaade etmemesi uyarısında bulunuyoruz” dedi.

Afganistan anayasasına göre şurada alınan kararlar önemli bir yer tutuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Patlamadan 30 saat sonra denizde canlı bulundu!Patlamadan 30 saat sonra denizde canlı bulundu!
Üniversite okumak için en iyi şehirler! Araştırma sonuçları!Üniversite okumak için en iyi şehirler! Araştırma sonuçları!

En Çok Okunan Haberler

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Her yerde aranıyorlar

Her yerde aranıyorlar

Ünlü sanatçı koronadan hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı koronadan hayatını kaybetti

Muharrem İnce, 12 Ağustos'ta belge açıklayacak

Muharrem İnce, 12 Ağustos'ta belge açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Diğer Haberler
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Beyrut’ta liman çalışanı patlamadan 30 saat sonra denizde canlı bulundu

Patlamadan 30 saat sonra denizde canlı bulundu!

Hint kadın, defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı

Hint kadın, defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı

Trump TikTok ve WeChat'i yasakladı!

Trump TikTok ve WeChat'i yasakladı!

Bu anlaşma Suriye'deki denklemi değiştirdi

Bu anlaşma Suriye'deki denklemi değiştirdi

Beyrut Limanı çalışanlarından 16'sı gözaltına alındı

Dünyayı sarsan patlamayla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.