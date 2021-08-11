HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Afganistan'da Taleban'ın İlerleyişi Rusya'yı da Kaygılandırıyor

Afganistan'da Taleban'ın İlerleyişi Rusya'yı da Kaygılandırıyor

11.08.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Taleban’ın Afganistan’ın Tacikistan ve Özbekistan’la sınır bölgelerinde kontrolü ele geçirdiğini söyledi. Rusya bölgedeki önlemlerini arttırıyor

Afganistan'da Taleban'ın İlerleyişi Rusya'yı da Kaygılandırıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Taleban’ın Afganistan’ın Tacikistan ve Özbekistan’la sınır bölgelerinde kontrolü ele geçirdiğini söyledi. Bakan Şoygu’nun açıklamalarına yer veren Rus Kommersant gazetesi, bu durumun Moskova’nın güvenlik kaygılarını arttırdığını yazdı.

Afganistan’da ABD askerlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte oluşan güvenlik boşluğunu değerlendiren Taleban güçleri ilerleyişini sürdürüyor. Taleban son 6 günde 8 eyaletin başkentinde denetimi ele geçirdi.

Bir Avrupa Birliği yetkilisi de dün yaptığı açıklamada, Taleban’ın ülkenin yüzde 65’inde kontrolü ele geçirdiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Taleban’ın sınırı ihlal etmeyeceğine dair güvence verdiğini ancak Moskova yönetiminin, güvenlik amacıyla bölge ülkeleriyle tatbikatlarına devam edeceğini söyledi.

Rusya’nın Tacikistan’da bir askeri üssü bulunuyor. Taleban’ın Tacikistan sınırını ihlal etmesi durumunda Rusya’nın bunu kendi güvenliğine tehdit olarak da algılayacağı ifade ediliyor. Benzer şekilde eski Sovyetler Birliği bloğu ülkelerinden Özbekistan’ın da Rusya’yla hali hazırda sıkı ilişkileri devam ediyor.

Rusya bu ay içerisinde Özbekisten ve Tacikistan’la birlikte Afganistan sınırı yakınlarında bir askeri tatbikat düzenledi. Moskova’nın ayrıca Tacikistan’daki askeri üsse zırhlı araçlar ve mühimmat takviyesi yaparak güçlendirdiği de biliniyor.

Sovyetler Birliği 1979 ve 1989 yıllar arasında Afganistan’ı işgal etmiş ancak bu işgal sırasında 15 bin kadar askerini kaybetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacakiPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacak
PARTNERRahmetli kardeşine verdiği sözü tutan Alişan'dan duygulandıran paylaşımRahmetli kardeşine verdiği sözü tutan Alişan'dan duygulandıran paylaşım
Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmişCovid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yol çöktü, ev ve köprüler yıkıldı: 1 ölü, 1 kayıp

Yol çöktü, ev ve köprüler yıkıldı: 1 ölü, 1 kayıp

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Nijerya'da aile yemeğinde 24 kişi hayatını kaybetti! Tuz yerine bakın ne atılmış

Nijerya'da aile yemeğinde 24 kişi hayatını kaybetti! Tuz yerine bakın ne atılmış

Başkent karıştı! Kanlı olay sonrası sığınmacılara tepki

Başkent karıştı! Kanlı olay sonrası sığınmacılara tepki

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.