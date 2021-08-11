Afganistan'da Taleban'ın İlerleyişi Rusya'yı da Kaygılandırıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Taleban’ın Afganistan’ın Tacikistan ve Özbekistan’la sınır bölgelerinde kontrolü ele geçirdiğini söyledi. Bakan Şoygu’nun açıklamalarına yer veren Rus Kommersant gazetesi, bu durumun Moskova’nın güvenlik kaygılarını arttırdığını yazdı.

Afganistan’da ABD askerlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte oluşan güvenlik boşluğunu değerlendiren Taleban güçleri ilerleyişini sürdürüyor. Taleban son 6 günde 8 eyaletin başkentinde denetimi ele geçirdi.

Bir Avrupa Birliği yetkilisi de dün yaptığı açıklamada, Taleban’ın ülkenin yüzde 65’inde kontrolü ele geçirdiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Taleban’ın sınırı ihlal etmeyeceğine dair güvence verdiğini ancak Moskova yönetiminin, güvenlik amacıyla bölge ülkeleriyle tatbikatlarına devam edeceğini söyledi.

Rusya’nın Tacikistan’da bir askeri üssü bulunuyor. Taleban’ın Tacikistan sınırını ihlal etmesi durumunda Rusya’nın bunu kendi güvenliğine tehdit olarak da algılayacağı ifade ediliyor. Benzer şekilde eski Sovyetler Birliği bloğu ülkelerinden Özbekistan’ın da Rusya’yla hali hazırda sıkı ilişkileri devam ediyor.

Rusya bu ay içerisinde Özbekisten ve Tacikistan’la birlikte Afganistan sınırı yakınlarında bir askeri tatbikat düzenledi. Moskova’nın ayrıca Tacikistan’daki askeri üsse zırhlı araçlar ve mühimmat takviyesi yaparak güçlendirdiği de biliniyor.

Sovyetler Birliği 1979 ve 1989 yıllar arasında Afganistan’ı işgal etmiş ancak bu işgal sırasında 15 bin kadar askerini kaybetmişti.

