Afganistan'da Taliban 4 kişiyi kaçırdı

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde 4 kişiyi kaçırdığı bildirildi.
Cüzcan Valiliği Sözcüsü Feridun Anik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Cüzcan'dan Mezar-ı Şerif kentine giden iki yakıt tankerini Akça ilçesi yakınında durdurduğunu belirterek iki şoför ve iki yolcuyu kaçıran militanların tankerleri de götürdüğünü söyledi.
Militanların, yakıt tankerlerini Akça ilçesinde kontrollerinde bulunan bir bölgeye götürdüğünü ifade eden Anik, kaçırılanların durumlarının nasıl olduğunun henüz bilinmediğini belirtti.
Anik, örgüt üyelerinin son zamanlarda petrol şirketlerinden haraç almak için tankerleri kaçırdığını kaydetti.
Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.
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