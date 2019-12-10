Afganistan'da Taliban 45 kişiyi kaçırdı

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde 45 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, bir devlet görevlisinin cenaze törenine katılmak için Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrine giden sivilleri Hanaka ilçesi yakınlarında araçlarından indirdiğini ve içlerinden 45 kişiyi kaçırdığını anlattı.

Kaçırılanların yaşlı insanlar olduğunu ifade eden Rahimi, serbest bırakılmaları için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

