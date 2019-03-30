Afganistan'da Taliban Arganchva ilçesine saldırdı

KABİL (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Arganchva ilçesine saldırdı.

Badahşan Valiliği sözcüsü Nik Muhammed Nazari, basına yaptığı açıklamada, militanların dün gece Arganchva ilçesine saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Saatler süren çatışmanın ardından güvenlik güçlerinin ilçe merkezini terk ederek geri çekilmek zorunda kaldığını ifade eden Nazari, çatışmada 4 polisin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.

Badahşan İl Şura Vekili Tahire Alemyar ise çatışma sonucu 14 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu ilçe merkezi dahil tüm karakolların örgüt kontrolüne geçtiği iddia edildi.

